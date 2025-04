Na giełdach „zielono”: notowania rosną na całym świecie

Europejskie giełdy notują w czwartek na początku notowań największe wzrosty od czasu pandemii Covid-19. Po tym, gdy w środę amerykańskie indeksy pozytywnie zareagowały na decyzję Białego Domu o zawieszeniu ceł, w czwartek „na zielono” przebiegały też notowania na azjatyckich parkietach.

Początek czwartkowych notowań na europejskich giełdach przebiegał pod znakiem wzrostów nie notowanych od czasu pandemii Covid-19. To reakcja inwestorów przede wszystkim na decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o zawieszeniu ceł wobec większości państw świata.

Giełdy europejskie w euforii

Czwartek na giełdach we Frankfurcie i Paryżu zaczął się od 5-procentowych wzrostów: niemiecki DAX rósł o około 5,2 proc., a CAC w Paryżu - o 4,9 proc. Co najmniej 5-procentowe wzrosty notowano też na giełdach w Brukseli i Sztokholmie (po 5,3 proc.), a europejskim liderem czwartkowego otwarcia była Kopenhaga ze wzrostami na poziomie 7 proc.

Z niemal takim samym optymizmem ogłoszoną w środę wieczorem decyzję Trumpa o zawieszeniu ceł przyjęli inwestorzy w Zurychu i Londynie (indeksy SMI i FTS250 rosły na otwarciu po około 4,2 proc. w stosunku do środowego zamknięcia).

NA GPW też duże wzrosty

W czwartek na stołecznym parkiecie również dominowały wzrosty. Na otwarciu WIG20 zyskiwał 4,44 proc., a WIG rósł o 3,92 proc. Około godz. 13.50 indeks zrzeszający 20 największych spółek był na plusie (5,21 proc.), a WIG rósł o ponad 4 proc. (4,36 proc.)

W indeksie WIG20 najlepiej radziły sobie banki; Alior rósł o 5,7 proc., mBank o ponad 4,8 proc., Pekao o 8,3 proc., PKO BP o 8 proc., a Santander o 5 proc. Najsłabiej radziły sobie: PGE, które rosło o 2,5 proc., a także Pepco, które zyskiwało 2,1 proc.

Dziś rano GPW ogłosiła Exceptional Market Conditions, co ma miejsce w sytuacji wystąpienia niezwykłej zmienności. Poprzednio GPW ogłosiła Exceptional Market Conditions we wtorek i zakończyła go wczesnym popołudniem tego dnia. W poniedziałek GPW zawiesiła - ze względu na bezpieczeństwo obrotu - notowania na wszystkich rynkach od godz. 15:15 do 16:15. Od godz. 16:15 do godz. 16:30 nastąpiła faza przyjmowania zleceń i wznowienie notowań ciągłych - od 16:30.

Giełdy rosną w Azji

„Na zielono” przebiegały czwartkowe notowania na wszystkich ważniejszych giełdach w Azji, a liderami były parkiety w Tokio i Tajpej. Indeks Nikkei wzrósł o 9,13 proc., a tajwański Taiex - o 9,25 proc. Ponad 5-procentowe wzrosty odnotowały główne indeksy giełd w Seulu (6,6 proc.) i w Singapurze (5,43 proc.).

Najniższe wzrosty notowały giełdy chińskie, co tłumaczy się podniesieniem przez USA ceł na import chińskich produktów do 125 proc. Główny indeks giełdy w Szanghaju wzrósł w czwartek o 0,86 proc., a indeks Hang Seng z Hongkongu - o 1,89 proc. W środę Trump podjął decyzję o 90-dniowej przerwie w stosowaniu podwyższonych ceł wobec większości państw świata; w tym okresie mają obowiązywać 10-procentowe taryfy.

PAP, sek

