Szydło w PE: Dlaczego bronicie rosyjskich wpływów?

Konstytucja polska nie jest łamana, nie jest łamane polskie prawo - mówiła w czwartek podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Brukseli na temat polskiej ustawy, powołującej specjalną komisję do zbadania wpływów Rosji eurodeputowana PiS Beata Szydło

Czy wszyscy z Państwa, którzy zagłosowaliście o tym, żeby ta debata się dobyła, znacie konstytucję? Czy znacie treść ustawy, o której debatujecie? I przede wszystkim - dlaczego sprzeciwiacie się powstaniu takiej komisji, które funkcjonują już w innych państwach, która m.in. funkcjonuje tutaj w PE. Dlaczego bronicie ruskich wpływów, a nie bronicie interesów polskich obywateli, których jesteście reprezentantami? - mówiła.

Zwracając się do komisarza UE ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa podkreśliła: „Jeżeli chodzi o sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości, to zgodnie z traktatami należą one do gestii suwerennych państw”.

„Dobrze, że ta komisja w Polsce powstała, bo jeżeli mówimy, jak silne są ruskie wpływy, to ta debata pokazuje, że są bardzo silne” - skonkludowała była polska premier.

