"Zmiana traktatów" i "Zielony ład" od Ursuli von der Leyen

Ubiegająca się o poparcie Parlamentu Europejskiego na swoją drugą kadencję niemiecka przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, zapowiedziała kontrowersyjną zmianę: modyfikację traktatów Unii Europejskiej, której pomysłodawcami są czterej Niemcy, oraz dalsze kroki w kierunku Zielonej Transformacji. Hasłem przewodnim wystąpienia był motyw obronności.

Ursula von der Leyen ubiega się o drugą kadencję jako przewodnicząca Komisji Europejskiej. Przedstawiła swoje plany na kolejne lata.

Zmiana traktatów Unii Europejskiej

Ursula von der Leyen zapowiedziała zmianę traktatów Unii Europejskiej.

„Nasza Unia i nasza demokracja to nieustanna praca. I jest jeszcze więcej, co możemy zrobić. Potrzebujemy ambitnego programu reform, aby zapewnić funkcjonowanie większej Unii i zwiększyć (jej) legitymację demokratyczną. Podczas gdy reformy były konieczne wcześniej, wraz z rozszerzeniem stały się niezbędne. Musimy wykorzystać to jako katalizator zmian w zakresie naszej zdolności do działania, naszej polityki i naszego budżetu” - zadeklarowała von der Leyen w PE.

»» Więcej o zmianach w traktacie Unii Europejskiej czytaj tutaj:

MSZ: zmiany traktatów UE mają być procedowane w ciszy i wolniej

Prezes PiS: Zmiany traktatów to próba likwidacji państwa

Traktat UE i utrata suwerenności. „Media są zbyt głośne”

Wsparcie Ukrainy na niemieckich ustach

W drugiej kadencji von der Leyen zamierza postawić na współpracę Unii w zakresie obronności. Jak podkreśliła, państwa członkowskie pozostaną odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe i swoje armie, a NATO będzie filarem obrony.

Wszyscy jednak dobrze wiemy, że nasze wydatki na obronność są zbyt niskie i nieefektywne. Nasze zakupy zagraniczne są zbyt duże. Musimy zatem stworzyć jednolity rynek obronny. Musimy więcej inwestować w zaawansowane zdolności obronne - powiedziała.

W ocenie von der Leyen UE musi nie tylko inwestować w swoje bezpieczeństwo więcej, ale też razem, np. w kompleksowy system obrony powietrznej, tzw. europejską tarczę, by nie tylko chronić przestrzeń powietrzną, ale także wysłać wyraźny sygnał europejskiej jedności.

Koniec z uzależnieniem od Rosji

„Uzależnienie UE od rosyjskich surowców skończy się raz na zawsze” - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Polityczka przypomniała, że Władimir Putin szantażował UE odcięciem od rosyjskich surowców, na co Wspólnota odpowiedziała zintensyfikowaniem inwestycji w energię odnawialną.

To pozwoliło nam uwolnić się od brudnych rosyjskich paliw kopalnych. Razem zapewnimy, że nasze uzależnienie od rosyjskich surowców się skończyło raz na zawsze - powiedziała szefowa KE.

Zapowiedziała również przedstawienie nowego unijnego planu dla czystego przemysłu na pierwsze 100 dni nowej kadencji. Ten miałby objąć inwestycje w infrastrukturę i przemysł zwłaszcza energetyczny.

Europa się dekarbonizuje i uprzemysławia w tym samym czasie - zapewniła von der Leyen. Zapowiedziała również utrzymanie unijnych celów klimatycznych w postaci obniżenia emisji o 90 proc. do 2040 r.

Polityczka poinformowała również, że postawi na wzrost konkurencyjności UE, pogłębienie rynku wewnętrznego i zmniejszenie nadmiernej biurokratyzacji. „Zobowiążę każdego komisarza, żeby zagłębił się w swoje portfolio i przedstawił cięcia. Powołam również wicekomisarza, który będzie koordynował te prace i który będzie składał raz do roku raporty z naszych postępów tej Izbie” - powiedziała von der Leyen.

Zapowiedź: Więcej zielonego ładu

Zapowiedziała również przedstawienie nowego unijnego planu dla czystego przemysłu w trakcie pierwszych 100 dni nowej kadencji. Ten miałby objąć inwestycje w infrastrukturę i przemysł zwłaszcza energetyczny.

Europa się dekarbonizuje i uprzemysławia w tym samym czasie - zapewniła von der Leyen. Zapowiedziała również utrzymanie unijnych celów klimatycznych w postaci obniżenia emisji o 90 proc. do 2040 r.

Zmiany klimatu okiem biznesu

Von der Leyen uznała, że problemem rolników jest zmieniający się klimat, który co roku przynosi coraz bardziej ekstremalną pogodę i powoduje problemy z dostępem do wody. Zapowiedziała plan dla rolnictwa uwzględniający potrzebę dostosowania się do zmian klimatycznych i strategię zrównoważonego gospodarowania zasobami wody.

Polityczka chce też wyjść z propozycją tarczy dla europejskiej demokracji, która będzie chronić przed zagraniczną ingerencją i manipulowaniem informacjami.

Zapowiedź tarczy informacyjnej

Polityczka chce też wyjść z propozycją tarczy dla europejskiej demokracji, która będzie chronić przed zagraniczną ingerencją i manipulowaniem informacjami.

Fala krytyki po wystąpieniu

Ursula von der Leyen zrobiła bardzo wiele złego w Unii Europejskiej. To, co dziś zapowiedziała, jest jeszcze gorsze. Zagłosuję przeciwko kandydaturze von der Leyen - napisała na platformie X europoseł Beata Szydło

W 2019 roku @vonderleyen dostała kredyt zaufania. Od tego czasu zgodziła się - między innymi - na Zielony Ład, Pakt Migracyjny, a Polskę ścigała w procedurze rzekomo łamanej praworządności. Za taką Szefową Komisji Europejskiej ja nie zagłosuję - napisał na platformie X europoseł Daniel Obajtek

Wybranie pani na stanowisko przewodniczącej KE w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji! Jest Pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i rolnictwo! OD POLSKI RĘCE PRECZ! - skomentowała przedstawicielka Konfederacji Ewa Zajączkowska

Ursula von der Leyen aby pozostać na stanowisku musi uzyskać bezwzględną większość głosów w czwartkowym głosowaniu w Europarlamencie, co oznacza, że poprzeć ją musi 361 europosłów w liczącej 720 miejsc izbie.

O godz. 13 w Strasburgu rozpocznie się głosowanie, które rozstrzygnie czy Niemka zostanie szefową Komisji Europejskiej na drugą kadencję.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Właśnie przegrywamy z Czechami w atomowej rywalizacji

Energia 1000 zł/MWh? Nastąpił wzrost!

Niemiecki potentat FlixTrain pcha się na polskie tory!

Znika kłopotliwy zakaz w lotniczym bagażu podręcznym

pap, tt, jb

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: