W Sejmie pojawi się 26 nowych posłów

Konsekwencją wyborów europejskich jest też to, że miejsce posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego zajmą nowi parlamentarzyści. Po wyborach do PE w Sejmie pojawi się aż 26 nowych posłów.

Oto lista nowych posłów w Sejmie, wprowadzonych przez poszczególne ugrupowania.

PiS: Lidia Czechak, Michał Kowalski, Jarosław Krajewski, Wioletta Kulpa, Grzegorz Macko, Anna Paluch, Rafał Romanowski, Włodzimierz Tomaszewski

PO: Barbara Grygorcewicz, Urszula Koszutska, Maria Koźlakiewicz, Bożena Lisowska, Krzysztof Piątkowski, Mariusz Popielarz, Magdalena Roguska, Maciej Tomczykiewicz

Nowoczesna: Aleksandra Kot, Katarzyna Królak, Jerzy Meysztowicz, Krzysztof Mieszkowski

PSL: Henryk Smolarz

Nowa Lewica: Piotr Kowal

Lewica Razem: Marta Stożek

Nowa Nadzieja: Michał Połuboczek

Ruch Narodowy: Krzysztof Szymański

Bezpartyjna, poparcie PL2050: Bożenna Hołownia

Zestawienie przygotował na platformie X internauta Radek Karbowski.

Oprac. Sek

