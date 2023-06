Na stacjach benzynowych nie powinno być podwyżek cen paliw, obniżek też nie

Przed zbliżającym się długim czerwcowym weekendem ceny paliw na stacjach nie powinny znacząco rosnąć, ale też szanse na ponowne obniżki są wyraźnie ograniczone - wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Mniejsza dynamika zmian cen na rynku hurtowym powoduje, że ceny paliw w sprzedaży detalicznej zmieniają się wolniej. Tak też było w mijającym tygodniu. I chociaż zgodnie z oczekiwanymi, że na przełomie maja i czerwca ceny mogą dalej rosnąć, to finalnie skala podwyżek jest niewielka. Przed zbliżającym się długim czerwcowym weekendem sytuacja nie powinna się znacząco pogorszyć, ale też szanse na ponowne obniżki ceny benzyny i oleju napędowego są wyraźnie ograniczone.

W tym tygodniu benzyna bezołowiowa 95 kosztuje średnio 6,52 zł/l (wzrost o 1 gr/l w stosunku do ceny z 25.05.2023), bezołowiowa 98 - 7,11 zł/l (+1 gr/l), olej napędowy 6,15 zł/l (+6 gr/l), autogaz - 2,94 zł/l (-1 gr/l).

Wobec poziomów sprzed roku paliwa na stacjach są wyraźnie tańsze. Za benzynę bezołowiową 95 i 98 płacimy odpowiednio 1,37 i 1,34 zł za litr mniej niż przed rokiem, olej napędowy jest tańszy o 1,24 zł/l, a autogaz o 66 gr/l. To bardzo korzystne porównanie odnosi się do okresu, w którym cena benzyny osiągała historyczne maksimum, a cena autogazu pozostawała wciąż rekordowo wysoka.

Ropa naftowa

Ceny sierpniowej serii kontraktów na ropę naftową Brent kończą tydzień na poziomie ponad 75 USD/bbl, tj. o blisko 1,5 USD/bbl niższym niż tydzień temu.

Jak informował w tym tygodniu Reuters, produkcja OPEC w maju spadła o 0,46 mln bbl/d. Dla przypomnienia na początku kwietnia osiem krajów OPEC+ ogłosiło dobrowolne cięcia produkcji w łącznej wielkości 1,14 mln bbl/d od maja do końca roku: Arabia Saudyjska (0,5 mln bbl/d), Irak (0,21 mln bbl/d), ZEA (0,144 mln bbl/d), Kuwejt (0,128 mln bbl/d), Kazachstan (0,078 mln bbl/d), Algieria, Oman i Gabon łącznie o 0,096 mln bbl/d. W reakcji na tę decyzję Rosja poinformowała o przedłużeniu wprowadzonych od marca cięć produkcji w wielkości 0,5 mln bbl/d również do końca roku. Biorąc pod uwagę fakt, że producenci OPEC+ nie realizują limitów wydobycia rynek powątpiewa w decyzję o dalszej redukcji limitów produkcji. Niemniej to oczekiwanie na decyzję OPEC+ i porozumienie w sprawie poziomu zadłużenia USA stanowią wsparcie dla cen ropy.

ISBnews/BM Reflex/rb