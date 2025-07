„Sieci”: Maksymilian Sznepf. Zafałszowany życiorys

W najnowszym wydaniu tygodnika nowe fakty z życiorysu Maksymiliana Sznepfa dotyczące jego udziału w obławie augustowskiej oraz walce z „bandami” przedstawia Piotr Gontarczyk.

Maksymilian Sznepf. Zafałszowany życiorys

W artykule pt. Maksymilian Sznepf. Zafałszowany życiorys, Piotr Gontarczyk odbrązawia wizerunek Maksymiliana Sznepfa, byłego funkcjonariusza partyjnego i oficera aparatu bezpieczeństwa komunistycznego państwa odsłaniając nieco mniej znane karty z jego życiorysu. – W mediach dominuje informacja, że obława augustowska była akcją wymierzoną w polską konspirację. To prawda, ale nie oddaje ona jej modus operandi. Bo w znikomym stopniu była to walka z leśnymi oddziałami, a głównie regularne polowanie na ludzi, których wyciągano z domów, łapano na drogach. Zabierano osoby podejrzewane o kontakty z podziemiem, w sumie jednak bezbronnych mężczyzn, kobiety i dzieci. Udział Maksymiliana Sznepfa w obławie nie jest związany z akcją stricte wojskową. To była głównie pacyfikacja ludności i eksterminacja lokalnego elementu patriotycznego – zauważa Gontarczyk.

Przeciekająca łajba Tuska

Premier Donald Tusk ogłosił „nowy” skład rządu. Jednak, jak zauważa Stanisław Janecki w artykule „Przeciekająca łajba Tuska”, zamiast konkretów i programu, w operacji „rekonstrukcja” dominowały kompromitujące elementy, które przysłoniły sens całej prezentacji.

Gabinet i Tusk chcą tylko przetrwać. A jeśli będą kłopoty, to w listopadzie 2025 r. (przy okazji wymiany marszałka Szymona Hołowni na Włodzimierza Czarzastego) będzie kolejna rekonstrukcja. I te igrzyska mają zastąpić program rządu. Obecna zmiana nie ma więc żadnego istotnego znaczenia. Chyba że chodzi o przyspieszenie rujnowania Polski – stawia trzeźwą diagnozę Janecki.

Sami faszyści

Za „faszystów” uznaje się dziś wszystkich, którzy nie wspierają liberalnej władzy – a według sondaży dotyczy to przynajmniej połowy Polaków. Nic więc dziwnego, że propagandowe media podnoszą alarm: rzekomi „faszyści” stają się agresywni, rośnie napięcie społeczne, a komentatorzy apelują, że „trzeba reagować”. W tekście „Sami faszyści” Konrad Kołodziejski przedstawia stereotypowy wzór współczesnego polskiego faszysty jaki serwują nam liberalne media.

– Przeciętny polski „faszysta” to postać nie tylko „ciasna intelektualnie” […] lecz także odpychająca zewnętrznie i wewnętrznie. Trochę jak zwierzę w ludzkiej skórze, które kieruje się tylko instynktami i popędami. Zero rozumu i jakiejkolwiek wrażliwości czy poczucia estetyki. […] Faszyści lubią się łączyć w stada. Przejawem tego groźnego zjawiska są kibice. U nich nienawiść wobec przeciwnika jest elementem wewnętrznej kultury – publicysta „Sieci” pokazuje sztampowy wzór faszysty lansowany przez media głównego nurtu.

W co gra Grzegorz Braun?

Grzegorz Braun, po kontrowersyjnych wypowiedziach relatywizujących zbrodnie niemieckie, broni się w mediach społecznościowych przy wsparciu swoich najbardziej lojalnych zwolenników. Część z nich próbuje usprawiedliwiać jego słowa kosztem autorytetu Witolda Pileckiego, posuwając się nawet do obraźliwych ataków na narodowego bohatera. W nowym numerze tygodnika „Sieci” Piotr Gursztyn stara się odpowiedzieć na pytanie w co obecnie gra Braun?

– „Gaśniczaki” to rdzeń elektoratu Grzegorza Brauna. Niemal tak samo, jak sekta Silnych Razem stanowi fundament poparcia dla Donalda Tuska. Zresztą obaj wspomniani tutaj politycy – na pozór tak odlegli od siebie – są skoncentrowani na pielęgnowaniu swoich żelaznych elektoratów – zauważa autor.

Zełenski zaczął twardą grę z sojusznikami

Marek Budzisz w artykule „Zełenski zaczął twardą grę z sojusznikami” objaśnia dlaczego Ukraińskie władze coraz mniej chętnie występują w roli pokornego petenta i coraz odważniej wykorzystują rozbieżności interesów wśród swoich sojuszników do realizacji własnych celów.

– Tydzień przed datą wprowadzenia ceł na europejskie towary eksportowane do Ameryki, co ma nastąpić 1 sierpnia, kiedy trwają trudne negocjacje, Europa nie zmieni radykalnie swej polityki wobec Kijowa i nie może zacząć grozić ograniczeniem pomocy, niezależnie od tego, do czego Zełenski posunie się w polityce wewnętrznej. Tym bardziej jeśli Ukraina ma niewiele do stracenia, bo rozpoczęcie jej rokowań akcesyjnych do UE i tak się przesuwa – pisze publicysta.

