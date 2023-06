Kanada w ogniu! Do akcji wkracza wojsko!

Quebec jest kolejną prowincją Kanady, która w związku z pożarami lasów zwróciła się do rządu federalnego o pomoc wojska. Rząd w Ottawie wysłał wojsko w sobotę.

Jak podawała agencja The Canadian Press w sobotę do Quebecu powinno dotrzeć ok. stu żołnierzy, a kolejnych stu – w niedzielę.

Minister bezpieczeństwa publicznego Quebecu François Bonnardel poinformował w sobotę, że w ciągu minionych dwóch dni liczba pożarów wzrosła ze 117 do 138.

Dotychczas w tym roku w Quebecu zarejestrowano 357 pożarów lasów. Tymczasem według danych SOPFEU, agencji zajmującej się bezpieczeństwem pożarowym w tej prowincji, w ciągu minionych dziesięciu lat było ich średnio 197 w tym samym okresie roku. Również wg. danych SOPFEU, w pożarach spłonęło w tym roku prawie 184,6 tys. hektarów lasów, podczas gdy średnia z minionych dziesięciu lat to niecałe 197 hektarów w analogicznym okresie roku.

W minionych dniach rozpoczęła się ewakuacja tysięcy osób z miejscowości zagrożonych pożarami lasów. Według informacji podawanych w mediach, z ok. 40 tys. osób dotychczas przymusowo ewakuowanych w Kanadzie w minionych tygodniach w związku z pożarami, 14 tys. to mieszkańcy Quebecu.

Rząd federalny wysłał w miniony czwartek wojsko do pomocy w gaszeniu pożarów lasów w prowincji Nowa Szkocja. Kilka tygodni temu pomoc wojska otrzymała Alberta.

W całej Kanadzie trwa obecnie ok. 350 pożarów lasów.

Z Toronto Anna Lach

PAP/ as/