Kto wznieca szum w Puszczy Bukowej?

Puszcza Bukowa to rozległy kompleks leśny okalający Szczecin. Tradycja zagospodarowania tutejszych lasów sięga średniowiecza. Nie podoba się to grupce aktywistów, którzy na progu XXI wieku postanowili radykalnie eksmitować leśników.

Pogoda w sobotę 20 maja była bardzo dobra. Wielu mieszkańców Szczecina i okolicznych miast postanowiło spędzić ten dzień na łonie natury, kierując się do lasów zarządzanych przez nadleśnictwa Goleniów, Kliniska czy Trzebież. Leśnicy pracujący w tych jednostkach mają świadomość, że przeważające w regionie bukowe lasy służą społeczeństwu jako miejsce wytchnienia i weekendowej rekreacji. Dlatego przygotowali szereg tras dla turystów, ścieżek, punktów, gdzie można w wygodnie odpocząć, siadając pod zadaszoną wiatą. W Kliniskach, głównie z myślą o dzieciach i młodzieży, powstał nowoczesny Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Na terenie Nadleśnictwa Goleniów chętnie odwiedza się Arboretum w Glinnej, założone przeszło 100 lat temu i pieczołowicie pielęgnowane przez leśników.

Legalni vs. nieodpowiedzialni

autor: Lasy Państwowe

Gdy okoliczni mieszkańcy korzystali z wolnego dnia i cieszyli się piękną, wiosenną zielenią, aktywiści postanowili zająć się tym, co jest esencją ich działalności. Czyli protestem.

Kilkuosobowa grupka rozbiła obozowisko w na terenie Nadleśnictwa Gryfino, blokując realizację prac gospodarczych wykonywanych na zlecenie nadleśnictwa. Dodajmy - wykonywanych przez prywatną, wyłonioną w przetargu firmę, której nikt nie zrekompensuje przestojów i strat. Legalnych, bo zgodnych z planem urządzenia lasu zatwierdzonym przez ministra ds. środowiska.

Barykada z gałęzi

autor: Lasy Państwowe

By jeszcze bardziej zwrócić na siebie uwagę, protestujący zrobili barykadę z gałęzi i grubych fragmentów drewna na pobliskiej drodze. Niestety, nie wzięli pod uwagę tych, których uwagę barykada mogłaby zwrócić dopiero wówczas, gdyby wpadli bezpośrednio na nią o zmierzchu.

„Rumowisko z pni i gałęzi powstało drodze, która służy do celów przeciwpożarowych i jest wykorzystywana przez licznie przez turystów. To kolejny przykład braku odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z drogi, w tym rowerzystów poruszających się po niej ze znaczną prędkością – mówi Gzowski. – Dla mnie jest to klasyczny przykład ekoterroryzmu.