Bankom szybko rosną przychody i wielomiliardowe zyski

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-październik 2025 r. wyniósł 40,28 mld zł, czyli wzrósł o 14,4 proc. rok do roku - poinformował w środę Narodowy Bank Polski. W samym październiku zysk wyniósł 4,2 mld zł.

Zgodnie z danymi NBP całkowite przychody operacyjne netto sektora bankowego po październiku 2025 roku wyniosły 116,05 mld zł, co oznacza wzrost o 7,4 proc. rok do roku. Przychody odsetkowe wzrosły rdr o 3,5 proc., a koszty odsetkowe wzrosły o 2 proc.

Przychody z tytułu opłat i prowizji są wyższe o 2,5 proc., a koszty z tego tytułu wzrosły o 2,6 proc. Koszty administracyjne były na poziomie 45,47 mld zł, czyli o 8,8 proc. wyższe niż przed rokiem.

Amortyzacja wyniosła 4,63 mld zł, rosnąc 4,1 proc. rdr. Rezerwy lub odwrócenie rezerw po dziesięciu miesiącach 2025 roku wyniosły 7,16 mld zł, co oznacza spadek o 14 proc. rdr.

Bank centralny poinformował, że odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 4,49 mld zł, spadając rdr o 18,8 proc.

PAP Biznes, sek

