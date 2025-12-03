Dlaczego RPP stała się bardziej „gołębia”?

Biorąc pod uwagę kształtowanie się inflacji oraz jej perspektywy w kolejnych kwartałach, w ocenie Rady Polityki Pieniężnej uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych – podał w środę Narodowy Bank Polski w komunikacie po posiedzeniu Rady. RPP obniżyła stopy o 0,25 pkt proc.

W komunikacie zwrócono uwagę, że zgodnie z szybkim szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego roczny wskaźnik inflacji CPI w listopadzie 2025 r. obniżył się do 2,4 proc. W październiku było to 2,8 proc.

„Uwzględniając dane GUS można szacować, że ponownie obniżyła się również inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii. Biorąc pod uwagę kształtowanie się inflacji oraz jej perspektywy w kolejnych kwartałach, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP” - wskazano.

Czynniki ryzyka dla inflacji

Zwrócono jednak uwagę, że czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają kształt polityki fiskalnej, ożywienie popytu w gospodarce, a także kształtowanie się dynamiki płac, cen energii oraz inflacji na świecie.

W komunikacie po posiedzeniu RPP wskazano, że zgodnie z dostępnymi danymi roczna dynamika aktywności w głównych gospodarkach rozwiniętych w trzecim kwartale br. była podobna jak w poprzednim kwartale. „Inflacja w strefie euro jest bliska celowi Europejskiego Banku Centralnego, a w Stanach Zjednoczonych kształtuje się powyżej celu Rezerwy Federalnej. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności i inflacji na świecie” - dodano.

Przywołano też wstępne szacunki GUS, zgodnie z którymi w Polsce roczna dynamika PKB w III kw. 2025 r. wyniosła 3,8 proc. (wobec 3,3 proc. w II kw. 2025 r.). „Dodatnio na roczną dynamikę PKB oddziaływał przede wszystkim wzrost popytu krajowego, w tym konsumpcji i inwestycji. W październiku br. w ujęciu rocznym wzrosły sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa oraz produkcja budowlano-montażowa. Jednocześnie dane z gospodarki wskazują na obniżanie się dynamiki wynagrodzeń, przy dalszym spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw” - wyliczono.

Dalsze decyzje RPP

W komunikacie zastrzeżono, że dalsze decyzje RPP będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Zaznaczono jednocześnie, że NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.). Przypomniano ponadto, że bank centralny może stosować interwencje na rynku walutowym.

Analitycy ING Bank: gołębi ton w komentarzu RPP

Wymowa komunikatu do grudniowej obniżki NBP jest nieznacznie bardziej „gołębia” niż w listopadzie – oceniają w komentarzu na X eksperci ING banku.

Gołębie akcenty: -obecna dynamika płac wg RPP nie jest już „podwyższona” -październikowy spadek tempa płac to coś więcej niż „stopniowe obniżanie się dynamiki wynagrodzeń” o którym RPP mówiła miesiąć temu -zniknęła uwaga o „podwyższonej rocznej dynamice cen usług”, która jeszcze w listopadzie studziała optymizm RPP nt spadu inflacji bazowej - wskazują analitycy ING.

Jastrzębie akcenty: -RPP nie mówi już o „poprawie perspektyw (inflacji) w najbliższych kwartałach”, a tylko ogólnie o jej perspektywach, co może oznaczać brak przekonania że inflacja spadnie poniżej 2,4% w listopadzie. Naszym zdaniem inflacja w grudniu będzie wyższa niż w listopadzie, ale w 1kw26 dalszy spadek_ - analizują bankowi eksperci.

Ile spadły stopy NBP w tym roku?

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę po dwudniowym posiedzeniu o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt proc., w tym głównej stopy – referencyjnej – do 4 proc. w skali roku. Była to szósta obniżka stóp procentowych w tym roku. Po zmianach stopa lombardowa wynosi 4,5 proc., stopa depozytowa 3,5 proc., stopa redyskontowa weksli 4,05 proc., a stopa dyskontowa weksli - 4,1 proc. Decyzja RPP była zgodna z przewidywaniami ekonomistów i analityków.

Obniżki stóp wejdą w życie w czwartek, 4 grudnia.

Od początku roku stopy procentowe banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4 proc.

PAP, materiały prasowe, X, sek

