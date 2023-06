Szef MAP: Pakt migracyjny przyjęty przez Radę UE demoluje unijną solidarność

Pakt migracyjny przyjęty przez Radę UE z pominięciem prawa weta demoluje unijną solidarność; nie zgadzamy się na przymusową relokację migrantów - napisał w mediach społecznościowych Jacek Sasin, wicepremier i szef resortu aktywów państwowych ws. przyjętego przez Radę UE stanowiska ws. reformy regulacji migracyjnych w Unii.

Ministrowie spraw wewnętrznych państw UE, obradujący w czwartek w Luksemburgu, po kilkunastu godzinach negocjacji, przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych w Unii. Polska i Węgry głosowały przeciwko poparciu tzw. paktu migracyjnego.

Do tej kwestii odniósł się w piątek we wpisie na Twitterze Jacek Sasin.

„Pakt migracyjny przyjęty przez Radę UE z pominięciem prawa weta demoluje unijną solidarność. Pomagamy prawdziwym uchodźcom wojennym z Ukrainy, ale nie zgadzamy się na przymusową relokację nielegalnych imigrantów. Polacy nie mogą płacić za klęskę lewicowej polityki +otwartych granic+” - napisał.

Tzw. pakt migracyjny zawiera m.in. system „obowiązkowej solidarności”. Polega on na tym, że choć „żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji”, to „ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy”.

Liczbę tę ustalono na 30 tys.

„Natomiast minimalna roczna liczba wkładów finansowych zostanie ustalona na 20 tys. euro na relokację. Liczby te można w razie potrzeby zwiększyć, a sytuacje, w których nie przewiduje się potrzeby solidarności w danym roku, również zostaną wzięte pod uwagę” - czytamy w komunikacie Rady UE.

Oznacza to de facto, jak tłumaczył wysokiej rangi dyplomata unijny, który uczestniczył w negocjacjach, wybór między relokacją migrantów a ekwiwalentem finansowym w przypadku braku chęci ich przyjęcia.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji RP Bartosz Grodecki, który reprezentował nasz kraj na posiedzeniu, w przerwie obrad w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że „system azylowy, który zmusza do przyjmowania migrantów, a w razie odmowy przewiduje wysokie kary nie ma nic wspólnego z solidarnością”.

PAP/rb