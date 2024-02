Koalicja Tuska przyjęła Pakt Migracyjny! "Welcome to Poland"

Komisja w Parlamencie Europejskim przyjęła właśnie Pakt Migracyjny. Partie: Koalicja Obywatelska, PSL, Lewica i Hołownia2050 poparły „przyjęcie migrantów do Polski lub zapłatę przez Polaków 20 tys. euro za każdego migranta”. Polskę czeka katastrofa - przekazał na platformie X poseł Patryk Jaki.

Komisja w Parlamencie Europejskim właśnie przyjęła Pakt Migracyjny. Dokładnie za 2 lata miliony migrantów będą rozdzielane do wszystkich państw, w tym do Polski. Według paktu można będzie zapłacić za każdego migranta 20 tys. euro , ale jeżeli Komisja stwierdzi, że jest sytuacja kryzysowa, to wtedy nie będzie można zapłacić, lecz trzeba będzie przyjąć.

Ylva Johansson, unijna komisarz spraw wewnętrznych powiedziała, że chciałaby przyjmować i rozdzielać do państw około 4,5 miliona migrantów rocznie - dodaje poseł Patryk Jaki.

Jak podkreślił, „nie zdajemy sobie sprawy z tego, co ta decyzja będzie oznaczała dla naszego kraju”. Za przymusowym przyjęciem migrantów opowiedziała się partia KO, PSL, Lewica i Hołownia2050.

X, jb