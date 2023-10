R. Fogiel o traktacie: Niebezpieczny fakt polityczny

To jest niezwykle niebezpieczny fakt polityczny. Te zapędy, które już od jakiegoś czasu istniały, nabrały konkretnego wyrazu, spisanego w konkretne zmiany traktatowe i przechodzą kolejne ścieżki parlamentarnej legislacji - powiedział w środę w Polskim Radiu 24 Radosław Fogiel (PiS), pytany o raport przyjęty przez Komisję Spraw Konstytucyjnych PE.

W środę w czasie posiedzenia Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) Parlamentu Europejskiego przyjęto raport zawierający propozycje zmian w dokumentach założycielskich UE. Treść dokumentu, uzgodniona przez 5 frakcji w PE: EPL, S&D, Renew, Zielonych i Lewicę, zawiera propozycję 267 zmian w Traktatach (TUE i TFUE). Wśród najważniejszych propozycji znalazły się: eliminacja prawa weta w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach, euro jako obowiązkowa waluta dla krajów członkowskich, zmiana struktury Komisji Europejskiej oraz masowy transfer kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE, m.in. poprzez utworzenie 2 nowych kompetencji wyłącznych UE (art.3 TFUE) oraz znaczne rozszerzenie kompetencji dzielonych (art.4), które obejmowałyby 8 nowych obszarów polityki, m.in. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ochrony granic, leśnictwa, zdrowia publicznego, obrony cywilnej, przemysłu i edukacji.

Dzisiaj komisja opiniowała projekt rezolucji wzywający do zmiany traktatów UE i zaopiniowała to pozytywnie, przegłosowano to. To jest bardzo niedobra wiadomość, bo oczywiście od razu robię zastrzeżenie, żeby ktoś nie powiedział, że się nie znamy, krytykując to - to nie Komisja i nie Parlament takie decyzje podejmują, jeśli chodzi o zmianę traktatów, ale to jest niezwykle niebezpieczny fakt polityczny, że te zapędy, które już od jakiegoś czasu istniały, nabrały tak konkretnego wyrazu, spisanego w konkretne zmiany traktatowe i jednak kolejne ścieżki tej parlamentarnej legislacji przechodzą. To są propozycje bardzo groźne - ocenił Fogiel, który jest szefem sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Clou sprawy jest z jednej strony, zasadnicze zwiększenie zakresu spraw, w których głosuje się większością kwalifikowaną, czyli pozbycie się jednomyślności, pozbawienie krajów członkowskich prawa weta, czyli takiego hamulca bezpieczeństwa, jeżeli widzimy, że coś idzie w kierunku, którego Polska, Portugalia, Łotwa dowolny kraj nie jest w stanie zaakceptować z najróżniejszych przyczyn, pozbycie się tego, co znakomicie ogranicza suwerenność. Równocześnie propozycja, żeby coraz więcej kwestii takich, jak polityka zagraniczna, obronność, energetyka, kwestie środowiskowe, czyli coraz większe szaleństwo +Fit for 55+, żeby to leżało w kompetencjach Unii - mówił polityk PiS.