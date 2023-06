Szwed dementuje informacje ws. emerytur dla cudzoziemców

Opłacenie jednej składki emerytalnej w Polsce nie uprawnia cudzoziemca do otrzymania minimalnej emerytury - powiedział PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Jak zaznaczył, aby dostać to świadczenie trzeba spełnić polskie warunki jego otrzymania

Nie ma takiej sytuacji, aby ktoś po przepracowaniu jednego dnia w Polsce i opłacenia składki emerytalnej, nabył prawo do minimalnej polskiej emerytury - podkreślił Szwed.

„Rzeczpospolita” w piątek napisała, że „wystarczy jedna składka, by obywatel Ukrainy czy Białorusi mógł dostać polską emeryturę minimalną – umowy z tymi krajami otworzyły pole do nadużyć”.

Wiceszef MRiPS powiedział, że Polska ma standardowe umowy i wspólne systemy zabezpieczenia społecznego z krajami UE i szeregiem innych europejskich, w tym z Ukrainą i Białorusią. Zaznaczył jednocześnie, że aby uzyskać w Polsce prawo do minimalnego świadczenia emerytalnego trzeba spełniać polskie warunki, czyli w przypadku kobiet przepracowane 20 lat, a 25 w przypadku mężczyzn i osiągnąć wiek emerytalny, czyli odpowiednio 60 i 65 lat.

W innym przypadku - zaznaczył - polska emerytura zostanie obliczona na podstawie składek, które osoba wpłaciła pracując w Polsce i jeśli tych składek jest niewiele, to i świadczenie będzie niskie, analogicznie do tzw. emerytur groszowych. „Opłacenie składki nie oznacza jednak nabycia prawa do najniższej polskiej emerytury” - podkreślił Szwed.

Możliwe jest natomiast otrzymanie dopłaty do wysokości polskiej emerytury minimalnej, ale pod kilkoma warunkami. Jak wyliczył wiceminister, obywatel np. Ukrainy musi spełniać warunki otrzymania emerytury na Ukrainie, w Polsce musi przebywać legalnie i mieszkać, oraz pracować, czyli mieć opłacane składki.

„Wtedy może otrzymać dopłatę do poziomu najniższej emerytury polskiej, ale tylko jeśli jego ukraińskie świadczenie jest niższe. Jeśli emerytura ukraińska jest wyższa od polskiej minimalnej, dopłata nie przysługuje” - wyjaśnił Szwed. Jak zaznaczył, liczba osób korzystających z takich dopłat nie jest duża - w 2022 r. było ich ok. 1,1 tys., a w 2021 r. - ok. 1,2 tys.

PAP/KG