Polskie emerytury dla Ukraińców. Oto szczegóły

Aby otrzymać emeryturę w Polsce, obywatele Ukrainy muszą spełnić określone wymogi i regularnie odprowadzać składki do ZUS.Jakie są to wymogi?

Prawo do emerytury w Polsce dla obywateli Ukrainy wynika z umowy między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z 2012 roku. Według tego prawa, osoba, która przepracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w obu krajach, może otrzymać emeryturę z obu państw.

Umowa między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z 18 maja 2012 r. mówi o tym, że osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce i na Ukrainie, emeryturę może uzyskać zarówno z Polski, jak i z Ukrainy. Oczywistym jest, że osoba ta musi spełnić warunki wymagane do nabycia prawa do świadczenia w tych państwach. Jeśli do nabycia prawa do emerytury lub renty przepisy danego państwa wymagają posiadania określonej długości okresów ubezpieczenia, instytucja ustalająca uprawnienia do świadczeń w danym państwie uwzględnia również okresy przebyte w drugim państwie - stronie umowy. Co ważne okresy te nie mogą się pokrywać - podaje ZUS