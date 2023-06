Huawei i UNIDO ogłaszają współpracę w zakresie sztucznej inteligencji

W Fényeslitke na Węgrzech odbyło się Forum Inteligentnej Kolei i Logistyki 2023

Podczas wydarzenia Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) ogłosiła, że w lipcu, we współpracy z Huawei oraz innymi międzynarodowymi partnerami, powstanie Globalny Sojusz na rzecz Sztucznej Inteligencji w Przemyśle i Produkcji. Inicjatywa ta będzie platformą wymiany wiedzy i promocji inteligentnych rozwiązań technologicznych, napędzających cyfrowy rozwój gospodarki.

Korzyści płynące z rozwiązań oferowanych przez sztuczną inteligencję stają się coraz bardziej widoczne w różnych sektorach światowej gospodarki. Dlatego też dzisiaj tak istotne są rozwiązania technologiczne, mające pomóc firmom w osiągnięciu pełnej cyfryzacji. Jesteśmy świadkami tego, jak dzisiaj 5G w połączeniu ze sztuczną inteligencją oraz przetwarzaniem danych w chmurze przynosi liczne korzyści w sektorach takich jak transport i logistyka. Już teraz obserwujemy znaczną poprawę wydajności oraz jakości wykonywanej pracy, a także zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ponadto widzimy jak wzrósł udział kobiet w branży, która do tej pory była zdominowana przez mężczyzn. Celem Globalnego Sojuszu na rzecz Sztucznej Inteligencji w Przemyśle i Produkcji jest stworzenie platformy współpracy, do dzielenia się wiedzą i prezentowania tych najlepszych praktyk - powiedział Ciyong Zou, Zastępca Dyrektora Generalnego i Dyrektora Zarządzającego UNIDO.

Forum Inteligentnej Kolei i Logistyki odbyło się w węgierskim Fényeslitke, gdzie znajduje terminal kolejowy East West Gate. Jest on obecnie największym i najnowocześniejszym lądowym obiektem w Europie, który wykorzystuje własną sieć 5G do komunikacji wewnętrznej i obsługi autonomicznych urządzeń. W wydarzeniu wziął udział János Tálosi, Prezes East-West Intermodal Logistics, który wyjaśnił jak cyfryzacja zmienia oblicze współczesnej logistyki.

Terminal intermodalny East West Gate (EWG) rozpoczął działalność w październiku 2022 roku. Obecnie może obsłużyć przeszło milion kontenerów dwudziestostopowych (TEU) rocznie i przeładowywać je między kolejami szerokotorowymi i normalnotorowymi, co podnosi znacząco jego wydajność oraz bezpieczeństwo. Dzięki technologii 5G możliwe jest wzajemne połączenie wszystkich urządzeń komunikacyjnych i technicznych w efekcie wysoce zautomatyzowane suwnice terminalu mogą być sterowane zdalnie. To znacznie poprawia produktywność, zapewniając jednocześnie bardziej komfortowe środowisko pracy dla operatorów. Projekt ten stanowi kamień milowy w rozwoju technologii 5G na Węgrzech i cyfryzacji transportu kolejowego, a sam terminal West Gate może stać się kolejowym centrum logistycznym nowej generacji - powiedział János Tálosi.

Terminal intermodalny East West Gate to przykład tworzenia realnej wartości społecznej, dzięki doskonałej współpracy różnych partnerów i silnie zaangażowanych inwestorów. Zdigitalizowane, zaawansowane technologicznie rozwiązania przyciągają wielu młodych mieszkańców, których średnia wieku wynosi 23-25 lat, do pozostania w okolicy i podjęcia pracy. Ponadto dzięki technologiom cyfrowym zapewnione jest wysokie bezpieczeństwo, zdrowe i czyste środowisko pracy oraz znacznie łatwiejsze warunki jej wykonywania. Rozwiązanie to dowodzi, że 5G zostało rzeczywiście zastosowane w europejskim inteligentnym sektorze kolejowym i rozwiązuje wspólne problemy - podsumował Radosław Kędzia, Wiceprezes Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich.