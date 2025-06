Bilion tu, bilion tam, czyli ratujmy klimat!

Unia Europejska nie może się zatrzymać w realizacji strategii „ratowania płonącej planety” i powinna wydawać bilion euro rocznie, by osiągnąć swoje cele. Takie wnioski wynikają z opublikowanego dziś po raz pierwszy raportu opracowanego przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA) we współpracy z Komisją Europejską, zatytułowanego „Regional Energy Transition Outlook: European Union”.

Bezpieczeństwo za cenę biliona euro rocznie

Autorzy przekonują, o czym informuje portal Solar Quarter, że więcej energii odnawialnej to klucz do zapewniania „bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i ochrony przed wahaniami cen paliw kopalnych”. Mało tego, dzięki przejściu na zieloną energię unia „obniży koszty i zwiększy konkurencyjność gospodarczą całego bloku”. Ale wszystko to wiąże się z „bezprecedensowymi inwestycjami i reformami systemowymi”. Przejście UE na zieloną stronę będzie wymagać inwestycji o wartości biliona euro rocznie do 2050 r., a to równowartość — około 6 proc. PKB Wspólnoty (według danych z ub.r.). W raporcie wskazano, że w kwocie tej uwzględniono 220 miliardów euro rocznie wydatków na rozbudowę i integrację infrastruktury energetycznej. Zaś modernizacja sektora energetycznego do połowy stulecia pochłonie łącznie 5,6 biliona euro.

Autorzy raportu przekonują, że mocy odnawialnych musi szybko przybywać i już na koniec tej dekady powinny dostarczać 70 proc. energii elektrycznej zaś w połowie wieku do 90 proc. Cytowany przez portal Solar Quarter szef IRENA Francesco La Camera uważa, że opóźnianie realizacji strategii klimatycznej i powolne inwestycje „tylko zwiększy koszty”. Jego zdaniem „odnawialne źródła energii oferują jasną ścieżkę do stabilności cen i niezależności energetycznej”.

Koszty transformacji energetycznej Europy będą olbrzymie

Raport potwierdza z jednej strony prawdę, o której mówią głownie eksperci a nie politycy, że koszty energetycznej transformacji Europy będą olbrzymie. Natomiast już dotychczasowe inwestycje, choć pochłonęły setki miliardów euro, to jednak nie doprowadziły do spadku cen energii. Dlatego decydenci unijni są zmuszeni przez kolejne branże i sektory do działań, w efekcie których mogłyby one obniżyć koszty energii (a zatem i produkcji) i poprawić konkurencyjność, utraconą wobec USA czy Chin.

Przypomnijmy, że celem polityki klimatycznej jest osiągnięcie przez Wspólnotę neutralności klimatycznej w 2050 roku, choć ma zaledwie 6-7 proc. udział w globalnych emisjach. Tymczasem najwięksi emitenci jak Chiny, Indie, USA, Indonezja nie mają takich ambicji i tak radykalnych planów walki z globalnym ociepleniem.

Agnieszka Łakoma

