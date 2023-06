Sztuczna inteligencja lepiej przewiduje ryzyko raka piersi

W badaniu z udziałem kilku tysięcy kobiet, sztuczna inteligencja (SI) lepiej określała ryzyko zachorowania na raka piersi, niż pozwalają na to standardowe modele kliniczne. To szansa na spersonalizowaną opiekę dla każdej kobiety – twierdzą naukowcy

Ryzyko zachorowania przez kobietę na raka piersi określa się z pomocą specjalnych modeli, które uwzględniają różnego rodzaju informacje o zdrowiu pacjentki, takie jak wiek, rodzinna historia związana z tą chorobą, urodzenia dzieci czy wyniki badań mammograficznych.

Dr Arsau i jego zespół przeanalizował ponad 13 tys. mammograficznych zdjęć bez śladów nowotworów wykonanych w 2016 roku oraz 4,5 tys. zdjęć wykonanych u pacjentek, u których w ciągu 5 lat od bazowej obserwacji pojawił się nowotwór.

Wszystkie ochotniczki były obserwowane do 2021 roku.

Naukowcy określili 5-letnie ryzyko zachorowania na raka z pomocą pięciu różnych systemów sztucznej inteligencji oraz standardowego, klinicznego modelu Breast Cancer Surveillance Consortium (BCSC).

Wszystkie pięć algorytmów opartych na sztucznej inteligencji wykazało się lepszą skutecznością w przewidywaniu ryzyka raka piersi w okresie od 0 do 5 lat w porównaniu do modelu ryzyka BCSC. Ta silna zdolność predykcyjna na przestrzeni pięciu lat sugeruje, że SI identyfikuje zarówno pominięte przypadki raka, jak i cechy tkanki piersiowej, które pomagają przewidzieć przyszły rozwój nowotworu. Istnieje w mammogramach coś, co pozwala nam śledzić ryzyko raka piersi. To jest ta ‘czarna skrzynka’ SI – mówi specjalista.