Wynagrodzenia w górę. Dwucyfrowy wzrost

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2023 r. wyniosło 7181,67 zł, co oznacza wzrost o 12,2 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,4 proc.

Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju / autor: PAP

W ujęciu miesięcznym

GUS podał, że wynagrodzenie w maju mdm spadło o 3,4 proc. Konsensus PAP wynosił -3,0 proc.

Spadek przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w maju 2023 r. względem kwietnia 2023 r. spowodowany był mniejszą skalą dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu, m.in. premii kwartalnych i rocznych, nagród jubileuszowych, a także wypłat odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń) - napisał GUS.

GUS podał, że spadek płac odnotowano prawie we wszystkich sekcjach, z czego największy w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (o 23,4 proc.), gdzie wynagrodzenia zmniejszyły się do 8317,73 zł (miesiąc wcześniej wynosiły 10854,40 zł) oraz „Górnictwo i wydobywanie” (o 23,1 proc.) i spadkiem płacy do 10201,34 zł (miesiąc wcześniej wynosiła 13271,41 zł).

Czytaj też: Odkryto największe złoża ropy i gazu od lat

pap, jb