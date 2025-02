Zły sygnał! Znaczący spadek zatrudnienia w przemyśle

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w styczniu br. wzrosło o 9,2 proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,9 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

W styczniu 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu ze styczniem 2024 r. było niższe o 0,9 proc. i wyniosło 6 455 tys. etatów.

„Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2025 r. w porównaniu ze styczniem 2024 r. wzrosło nominalnie o 9,2 proc. i wyniosło 8482,47 zł brutto” - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 9,3 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,7 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Ekonomiści Banku Pekao: dynamika wynagrodzeń wyraźnie wyhamowała

„(…) w 2024 roku mieliśmy do czynienia z bezprecedensowo wysoką podwyżką płacy minimalnej, która wyniosła niemal 22 proc. r/r. Tym razem, w nowy rok weszliśmy z podwyżką o wyraźnie mniejszej skali, a mianowicie o niecałe 10 proc. r/r. Obecnie płaca minimalna wynosi 4666 zł, czyli ponad 400 zł więcej niż przed rokiem. Tak znaczące wyhamowanie tempa wzrostu płacy minimalnej przekłada się potencjalnie nie tylko na proporcjonalnie niższą dynamikę płac osób otrzymujących wynagrodzenie minimalne, lecz również na brak wzmożonych oczekiwań płacowych (…)” – napisali ekonomiści Pekao w komentarzu do danych GUS.

Ocenili, że te czynniki „ciągnęły styczniowy odczyt mocno w dół”, ale – jak wskazali – tempo wzrostu płac przekroczyło 9 proc. Ich zdaniem, pokazuje to, że „presja płacowa pozostaje silna”. To może utrudnić spadek dynamiki wynagrodzeń do „normalnych poziomów”, rzędu 6-7 proc. w ujęciu rocznym.

„Tempo wzrostu płac powinno pozostać poniżej 10 proc. w najbliższych miesiącach, lecz będzie ono utrzymywać się w okolicach 9 proc. bez szans na spektakularne spadki. Jednocześnie 7 proc. będzie w bieżącym roku stanowić symboliczną granicę, poniżej której dynamika płac spadnie, ale jedynie raz lub dwa w ciągu całego roku” – prognozują przedstawiciele Pekao.

Spadek zatrudnienia - „wyraźnie negatywne zaskoczenie”

W ocenie ekonomistów Pekao spadek zatrudnienia w przemyśle o 0,9 proc. to „wyraźnie negatywne zaskoczenie”. Dodali, że wg GUS liczba etatów wzrosła o jedyne 1,3 tys. w stosunku do grudnia. Zastrzegli jednak, że spadek zatrudnienia w ujęciu rocznym nie jest oznaką załamania na krajowym rynku pracy, tylko „charakterystycznym dla stycznia wahnięciem”. Wyjaśnili, że wynika to z corocznej zmiany próby ankietowanych przez GUS firm z sektora przedsiębiorstw.

„Mimo wszystko, styczniowy odczyt analitycy muszą traktować jako szum informacyjny, gdyż nie wnosi on wielu informacji dotyczących obecnej kondycji krajowego rynku pracy, więc dopiero dane za luty dostarczą nam nowych wieści w tym temacie. Nie spodziewamy się jednak, by nastąpiła wyraźna poprawa stagnacyjnych tendencji obserwowanych w zatrudnieniu. Do tego konieczne jest zaistnienie bardziej sprzyjających warunków gospodarczych, a w szczególności wzmocnienia strony popytowej zarówno w kraju, jak i za granicą, na co będziemy musieli poczekać jeszcze co najmniej kilka miesięcy” – napisali ekonomiści Banku Pekao w komentarzu.

Analityk: mniejsza skłonność firm do podwyżek ze względu na pogarszające się wyniki finansowe

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2025 r. wzrosło o 9,2 proc. r/r. Zgodnie z oczekiwaniami z początkiem roku odczyt dynamiki wynagrodzeń okazał się jednocyfrowy. Jednocześnie trend postępuje w kierunku niższych dynamik wzrostu płac. Presja ze strony pracowników będzie maleć wraz z raportowaną inflacją. Od strony firm widać natomiast mniejszą skłonność do podwyżek ze względu na pogarszające się wyniki finansowe - komentuje dane Bartosz Wałecki, Analityk, Trader Michael / Ström Dom Maklerski.

