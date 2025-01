W firmach spada tempo wzrostu płac. Przemysł hamuje?

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w grudniu 2024 r. wzrosło o 9,8 proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,6 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

W grudniu 2024 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z grudniem 2023 r. było niższe o 0,6 proc. i wyniosło 6 453,7 tys. etatów, podano w komunikacie.

„Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2024 r. w porównaniu z grudniem 2023 r. wzrosło nominalnie o 9,8 proc. i wyniosło 8 821,25 zł brutto” - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 11,2 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,5 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Analityk: hamuje tempo wzrostu płac realnych

„Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2024 wyniosło 8821,25 zł brutto, co oznacza wzrost o 9,8 proc. rok do roku. To najwyższy poziom w historii, wspierany wypłatami nagród świątecznych, jubileuszowych, premii rocznych i odpraw emerytalnych. Jednocześnie dynamika wzrostu okazała się niższa od wcześniejszych prognoz, co potwierdza widoczne wyhamowywanie tempa wzrostu płac realnych - komentuje Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

W kolejnych miesiącach możemy spodziewać się utrzymania wzrostu płac nominalnych poniżej 10 proc., głównie ze względu na brak tak dużych podwyżek płacy minimalnej jak w ubiegłym roku. To może przynieść ulgę przedsiębiorstwom, ale może również wpłynąć na osłabienie dynamiki konsumpcji prywatnej. Mimo że inflacja w Polsce pozostaje wyzwaniem, gospodarka kraju nadal wyróżnia się solidnym wzrostem na tle Unii Europejskiej” – ocenia analityk platformy inwestycyjnej Portu.

