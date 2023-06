Kaczyński: będę zajmował się szeroko rozumianym bezpieczeństwem

Trzeba wziąć odpowiedzialność, najbliższe wybory będą najważniejszymi wyborami od 1989 roku. W rządzie będę zajmował się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, ale też sprawami politycznymi, trzeba umieć szybko rozwiązywać różne napięcia - powiedział w TVP Info wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę Kaczyńskiego na wicepremiera.

Kaczyński był pytany, dlaczego zdecydował się tuż przed wyborami na wejście do rządu.

Niektórzy z moich kolegów z kierownictwa uważali, że to będzie dobre dla partii właśnie w tym okresie i ja podzieliłem to zdanie, bo rzeczywiście trzeba wziąć odpowiedzialność, to są najważniejsze wybory od 1989 roku - powiedział prezes PiS.