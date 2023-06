Warzywa droższe od mięsa. Mini zakupy i pusty portfel

Ceny warzyw stale rosną. Nie tylko inflacja, ale i susza odciskają swoje piętno na naszych, coraz już chudszych portfelach po zakupach.

W porównaniu do ubiegłego roku w niektórych przypadkach odnotowywany jest czterokrotny wzrost cen warzyw i owoców.

Dla przykładu marchew, na warzywnej giełdzie Bronisze, kosztuje obecnie 5 zł za kilogram, podczas gdy przed rokiem jej cena wynosiła 1 zł.

Por, który rok temu kosztował ok 2,5 zł za kilogram, obecnie kosztuje ponad 5 zł.

Różnice w cenach przedstawia poniższa tabela. Wynika z niej, że ceny wszystkich podstawowych warzyw wzrosły od 60 proc. do nawet 346 proc.

Ceny warzyw / autor: tygodnik rolniczy

Maj i czerwiec to miesiące, w których rozpoczyna się sezon na tegoroczne warzywa i owoce. Czy jest szansa, że ceny będą maleć?

Na cenach krajowych warzyw w kolejnych miesiącach mogą odbijać się wyższe niż rok temu koszty zarówno uprawy, jak i zbioru. Dużym znakiem zapytania, jak co roku, jest również przebieg warunków pogodowych w miesiącach letnich i w efekcie – wolumen produkcji, co też będzie miało wpływ na ceny. Mamy więc sporo niewiadomych. I o ile wiele wskazuje na to, że szczyt cen jest już za nami, to jednak ich poziom może pozostać powyżej roku poprzedniego – mówi Grzegorz Rykaczewski z Banku PEKAO.