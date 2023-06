P. Jaki: "Niemcy nie będą wybierali nam rządów"

Od dawna funkcjonuje „Grupa Webera”, której celem jest zdobycie władzy za pomocą przemocy instytucjonalnej i finansowej w państwach, które dalej uważa za swoje kolonie - mówił w środę europoseł PiS Patryk Jaki.

Chodzi o wywiad niemieckiego polityka, przewodniczącego grupy EPL w Parlamencie Europejskim Manfreda Webera dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Patryk Jaki w środę pytany o brak reakcji szefa PO Donalda Tuska na te słowa stwierdził, że „od dawna funkcjonuje Grupa Webera”, której celem jest zdobycie władzy „za pomocą przemocy instytucjonalnej i finansowej w państwach, które dalej uważa za swoje kolonie”.

Niech najlepszym przykładem na to będzie to, że Grupa Webera, do której zaliczają się oczywiście politycy Platformy Obywatelskiej, ale również inni, toczy z nami boje o rzekomy brak praworządności w Polsce. Polega on na tym, że my mamy przepisy dotyczące wyboru sędziów niemalże takie same jak w Hiszpanii i jeszcze lepsze niż w Niemczech. Za każdym razem kiedy zwracamy im na to uwagę, to mówią że OK, można mieć takie same, ale w Polsce jest gorsza tradycja i kultura - powiedział.