MI apeluje o ostrożność w wykonywaniu przewozów do Białorusi

Państwowy Komitet Celny Białorusi przekazał, że do 2 lipca zarejestrowane w Polsce przyczepy i naczepy muszą opuścić terytorium tamtego kraju.

Państwowy Komitet Celny Białorusi przekazał we wtorek, że do godziny 24.00 2 lipca z terytorium Białorusi muszą zostać wywiezione wszystkie zarejestrowane w Polsce przyczepy i naczepy. Od północy zacznie bowiem obowiązywać białoruskie rozporządzenie z 19 czerwca br., zakazujące przemieszczania się po terytorium kraju przyczep i naczep zarejestrowanych w Polsce.

Resort infrastruktury proszony przez PAP o odniesienie się do informacji Państwowego Komitetu Celnego Białorusi wyjaśnił, że obecnie funkcjonuje zakaz poruszania się przez terytorium Białorusi samochodów ciężarowych i ciągników zarejestrowanych w krajach UE. Dodano, że po wejściu w życie 3 lipca br. nowych przepisów (postanowienie nr 391 z 19 czerwca 2023 r.) zakaz poruszania się zostanie rozszerzony i będzie dotyczył: pojazdów ciężarowych i ciągników zarejestrowanych w państwach członkowskich UE (jak dotychczas); przyczep (naczep) zarejestrowanych w Polsce; samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce i realizujących międzynarodowy przewóz ładunków, na podstawie indywidualnego listu przewozowego lub międzynarodowego listu przewozowego „CMR”, przy czym samochody te będą mogły przejeżdżać jedynie przez przejścia graniczne na białorusko-polskim odcinku granicy państwowej.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że w postanowieniu nr 391 dokonano także aktualizacji wykazu punktów przeładunkowych, odpowiadających im punktów kontrolnych oraz stacji benzynowych, na których można tankować zagraniczne pojazdy. Dodano, że w dokumencie określony został także tryb postępowania Inspekcji Transportu i organów celnych w przypadku naruszenia zakazu poruszania się pojazdów, przyczep i naczep, w tym procedurę zakładania plomb nawigacyjnych podczas transportu przez terytorium Białorusi.

MI zastrzegło, że nowe białoruskie regulacje nie znoszą istniejącej dotychczas możliwości wjazdu do punktów przeładunkowych i centrów logistycznych. „Jednocześnie z informacji opublikowanej na stronie internetowej Państwowego Komitetu Celnego Republiki Białoruś wynika, że 3 lipca 2023 r. wprowadzony zostanie bezwzględny zakaz wjazdu polskich naczep i przyczep na terytorium Białorusi” - dodano.

„Ministerstwo Infrastruktury zaleca daleko idącą ostrożność w wykonywaniu przewozów do Białorusi, do czasu wyjaśnienia zakresu obowiązywania nowych przepisów” - podkreślono w przesłanej odpowiedzi.

Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek komentując we wtorek dla PAP decyzje białoruskich władz zauważył, że nakaz wywiezienia z Białorusi polskich przyczep i naczep, to odwet za retorsje wprowadzone wcześniej przez polskie MSWiA. Pytany o to, czy na Białorusi są jeszcze naczepy i przyczepy z polską rejestracją, wskazał, że „mogą tam być jakieś szczątkowe ilości, ale nie mają one znaczenia dla polskiej gospodarki”.

Od 1 czerwca do odwołania ruch towarowy na granicy z Białorusią został zawieszony dla ciężarówek, ciągników samochodowych, przyczep, w tym naczep, oraz zespołów pojazdów zarejestrowanych na terytorium Białorusi i Rosji - stanowi rozporządzenie polskiego MSWiA. Była to decyzja na utrzymanie w mocy przez białoruski Sąd Najwyższy wyroku skazującego działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

PAP/KG