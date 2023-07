Unimot powiększa Grupę o kolejną spółkę

Grupa Unimot kupiła 80 proc. udziałów w spółce P2T, która zajmuje się obrotem surowcami energetycznymi, w tym biomasą i węglem, zakupem frachtu morskiego i lądowego oraz nadzorem nad dostawami morskimi i lądowymi na przejściach granicznych. W Grupie spółka będzie działać pod nazwą Unimot Commodities.

W naszym raporcie za I kwartał 2023 r. wyodrębniliśmy już nowy segment działalności pod nazwą „paliwa stałe”. Było to przygotowanie do rozszerzenia na większą skalę działalności w tym zakresie. Nabycie spółki P2T, która będzie działać pod nazwą Unimot Commodities, razem z jej know how pozwoli nam z jednej strony uzyskać efekt synergii w ramach Grupy, a z drugiej dywersyfikować źródła uzyskiwanej EBITDA, co jest niezwykle ważne w obliczu dużej niestabilności na rynkach paliwowo-surowcowych, na których działamy – mówi Adam Sikorski, prezes Unimot.