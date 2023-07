Producenci broni żądają gwarancji zakupu

Europejscy producenci broni nie nadążają z produkcją broni przeznaczonej na pomoc dla Ukrainy ani na własne potrzeby obronne; żądają długoterminowych rządowych gwarancji zakupów - napisała w poniedziałek agencja Bloomberg.

Wcześniej mieliśmy czas, ale nie mieliśmy pieniędzy. Dziś mamy pieniądze, ale nie mamy czasu - powiedział Tommy Gustafsson-Rask, szef BAE Systems Hagglunds AB, szwedzkiego producenta pojazdów wojskowych, cytowany przez Bloomberga.

Europejskie przedsiębiorstwa związane z przemysłem obronnym generują łącznie około 120 miliardów euro przychodów. Władze w europejskich stolicach starają się ożywić uśpiony przemysł, aby zarówno utrzymać dostawy broni do Kijowa, jak i wzmocnić własne bezpieczeństwo. Ukraina pilnie potrzebuje więcej broni, od amunicji artyleryjskiej po systemy obrony powietrznej, a zapasy sojuszników są na wyczerpaniu - przekazał Bloomberg.

NATO chce do 300 tys. zwiększyć liczbę swoich tak zwanych sił wysokiej gotowości (czyli żołnierzy gotowych do rozmieszczenia w mniej niż 30 dni), co oznacza siedmiokrotny wzrost w stosunku do obecnych możliwości. Wojsko to będzie potrzebować wysokiej jakości broni gotowej do użycia.