Polski terrorysta miał rosyjskie wsparcie

Zatrzymany w czerwcu 18-latek, podejrzewany o terroryzm, miał kontakt z rosyjskojęzycznym mężczyzną z terenów na Ukrainie kontrolowanych przez Putina, który dostarczał mu cenne informacje, podaje portal wPolityce.pl

Zatrzymany przez ABW 18-latek, dwa lata temu wyjechał z rodziną do jednego z krajów Beneluksu i tam miał zainspirować się islamem. Pod koniec 2022 roku zdecydował się przejść na islam. W swojej działalności wzorował na Osamie Bin Ladenie czy Abubakrze Al-Bahdadim. Przez internet nawiązywał kontakty z członkami Państwa Islamskiego. Na grupach rozmawiał z innymi bojownikami i zbierał informacje, jak przygotować się do zamachu.

Na teorii się nie skończyło. Jak ustalili śledczy, 18-latek zbierał półprodukty do wykonania pasa szahida. Pas to prowizoryczny ładunek, wypełniony nie tylko materiałem wybuchowym. Naszpikowany jest też często ostrymi kawałkami metalu, tak, by poranić i zabić jak najwięcej ofiar.

Z ustaleń portalu wPolityce wynika, że „pomocnik” Polaka pisał do niego cyrylicą i logował się z terenu okupowanego przez Rosję na Ukrainie. Zatrzymany mężczyzna wstępnie wybrał przynajmniej kilak celów swojego ataku. Jednym z nich była jedna z dużych komend policji na Dolnym Śląsku.

Kim jest aresztowany, potencjalny terrorysta?

Osobowość raczej socjopatyczna, odludek, bez szerszych kontaktów i relacji w świecie rówieśniczym. Nie wyróżniał się też szczególnymi cechami intelektualnymi. Zamknięty w sobie młody mężczyzna, mówi nam osoba znająca kulisy sprawy.

Biuro Prasowe Ministra Koordynatora Służb Specjalnych poinformowało dzisiaj, że w toku wykonywanych czynności służbowych ABW uzyskała informacje, że osiemnastoletni obywatel RP zamierza przeprowadzić atak terrorystyczny.

16 czerwca 2023 r. funkcjonariusze Delegatury ABW w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu zatrzymali podejrzanego oraz przeszukali miejsce jego zamieszkania i ujawnili dowody planowanego przestępstwa. W toku postępowania Agencja przeprowadziła również przeszukania w miejscach zamieszkania osób, które pozostawały w kontakcie z podejrzanym i posiadały wiedzę na temat planowanego zamachu, czytamy w komunikacie służb.

Zatrzymany obywatel RP usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Mężczyźnie przedstawiono także zarzut planowania przy użyciu materiałów wybuchowych przeprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów. Wobec wymienionego sąd – na wniosek prokuratury – zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo prowadzi Delegatura ABW w Poznaniu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy.

wpolityce,pap, jb