IMGW ostrzega! Burze z gradem w większości kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 12 województw, m.in. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i małopolskiego. Miejscami burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 80 km/h

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz części obszarów woj. łódzkiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.

Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, a miejscami - grad. Silne porywy wiatru będą towarzyszyć również chmurom konwekcyjnym, niekoniecznie z wyładowaniami atmosferycznymi.

Alert obowiązuje do wieczora w czwartek. Synoptycy szacują prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk na 80 proc.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

W czwartek w kraju IMGW przewiduje zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów do 15 mm, lokalnie do 25 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C do 25 st. C, miejscami nad samym morzem 18 st. C, 19 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni.

PAP/KG