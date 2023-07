Premier: będziemy utrzymywali wszystkie programy społeczne

Tak długo jak będzie rządziło PiS, tak długo będziemy utrzymywali wszystkie programy społeczne - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas pikniku w Tychach.

Szef rządu bierze w sobotę udział w Pikniku Rodzinnym 800+ w Tychach.

Wiele polskich rodzin czuje naszą politykę rodzinną, naszą politykę prorodzinną, prospołeczną, której sednem, której rdzeniem jest właśnie Rodzina 500 plus, zaraz 800 plus - mówił.

To dzięki temu programowi mnóstwo polskich rodzin wyjechało pierwszy raz na wakacje nad morze, w góry, kupiło dla swoich dzieci dodatkowe zajęcia z języka, wysłało na zajęcia sportowe - podkreślał Morawiecki.

Bardzo wiele polskich rodzin nie było na to wcześniej stać. Teraz ludzie się już do tego przyzwyczaili i bardzo dobrze, bo tak długo jak będzie Prawo i Sprawiedliwość rządziło, tak długo będziemy utrzymywali nasze wszystkie programy społeczne - zapowiedział.

W patrzeniu na politykę społeczną między nami i naszymi przeciwnikami, tymi, których nazywam farbowanymi lisami jest zasadnicza różnica. Tak jak w słynnej piosence, nie można dać się złapać farbowanym lisom - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Podczas Pikniku Rodzinnego 800 plus w Tychach, szef polskiego rządu wskazał, na „podstawową różnicę w patrzeniu na politykę społeczną między nami i naszymi przeciwnikami, tymi, których nazywam farbowanymi lisami”.

Chce tu nawiązać do jednej ze słynnych piosenek sprzed wielu lat: +nie daj złapać się farbowanym lisom, nie daj się+ - powiedział.

Wszyscy patrzymy w przyszłość, w przód - to jest właściwie podejście do życia - a to, co wcześniej było niedobre, to często wypieramy z naszej pamięci, świadomości. Ale ja to bardzo krótko przypomnę, zwłaszcza młodym ludziom - mówił.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że „ponad dwa miliony ludzi było na bezrobociu w 2013 r., ponad dwa miliony ludzi na umowach śmieciowych - młodzi ludzie w szczególności - za 4-5 zł za godzinę i ponad dwa miliony ludzi na emigracji”.

Naprawdę warto mieć to w pamięci, świadomości, bo taka polityka nie może więcej wrócić do Polski - podkreślił.

Pamiętajcie o tym, żeby zawsze pokazywać ten kontrast, tę różnicę. Zobaczcie, że pan Tusk nie ma nic praktycznie do powiedzenia. Wiecie, jaka jest różnica między nami a nim? My chcemy, aby w Polsce było życie jak na Zachodzie, ale bez problemów jak na Zachodzie. A on chce, żeby on sam żył jak Zachodzie, w zamian za to, że do nas przyciągnie problemy Zachodu – powiedział Morawiecki.

PAP

