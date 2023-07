Gruzini nie chcą Rosjan. Obrzucają ich jajkami!

W Batumi, na zachodzie Gruzji, uczestnicy protestu obrzucili jajkami i butelkami autobus z rosyjskimi turystami. MSW potwierdziło zatrzymanie dziewięciu osób, które brały udział w demonstracji przeciwko wpłynięciu do portu wycieczkowca z Rosjanami.

Jak pisze Echo Kawkaza, większość turystów wciąż jest na pokładzie wycieczkowca. Agencja Apsny podaje, że część przybyłych wyjechała z portu busami.

Według MSW Gruzji podczas demonstracji w porcie zatrzymano dziewięć osób za „niepodporządkowanie się poleceniom policji”. Irakli Kupradze z partii Lelo poinformował o zatrzymaniu na proteście obywatelki Ukrainy - podkreśla Echo Kawkaza.

W porcie w Batumi zgromadzili się na akcji protestu przedstawiciele opozycji, studenci, działacze obywatelscy. Według tej rozgłośni policja nie dopuszcza protestujących do przystani, ustawione zostały metalowe barierki.

To kolejny protest przeciwko wpłynięciu wycieczkowca z rosyjskimi turystami. W czwartek po raz pierwszy od wielu lat do Gruzji drogą morską, na pokładzie Astorii Grande, przybyło ok. 800 turystów z Rosji. Wycieczkowiec opuścił port w Batumi w czwartek wieczorem.