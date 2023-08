Nie wyrzucaj liści kalafiora, zrobisz z nich inne dania

Chcąc przygotować posiłek z wykorzystaniem warzyw oraz owoców, nierzadko obieramy je ze skórki, odrywamy liście czy drążymy ich wnętrze

I oczywiście nie wszystkie odpadki nadają się do ponownego wykorzystania, ale sprawa wygląda inaczej w przypadku kalafiora. Jego liście często lądują w koszu na odpady BIO, a to błąd, ponieważ można je jeszcze całkiem smacznie wykorzystać.

„Odchudzanie” warzyw

W związku z wysokimi, inflacyjnymi cenami, przede wszystkim warzyw oraz owoców klienci na różne sposoby starają się zaoszczędzić. Ostatnio w sklepie pewnej popularnej sieci sklepów, zaczęto zwracać uwagę na kupowanie produktów bez zbędnych części, za które finalnie płacimy więcej, a i tak je później wyrzucamy.

I tak, odrywa się ogonki z papryk, łodygi z pomidorów czy liście z kalafiora, brokuła czy kapusty. Spotkało się to z odpowiedzią jednego z warszawskiego sklepów: „Prosimy nie odrywać liści z kalafiora. Towar jest sprzedawany na wagę, a nie na sztuki”. Jak czytamy w serwisie money.pl, w wyniku rozmowy pomiędzy konsumentem, a przedstawicielami sklepu, na serwisie społecznościowym przedstawiciele sklepu powiedzieli, że „liście kalafiora stanowią integralną część tego warzywa i pełnią kilka kluczowych funkcji”. To między innymi ochrona warzywa przed utratą wody, uszkodzeniami mechanicznymi czy zachowaniem dłuższej świeżości.

Czy liście kalafiora są zdrowe?

Mało osób wie, że część kalafiora, którą zazwyczaj wyrzucamy do śmieci, tak naprawdę nadaje się do spożycia. Co więcej jest ona bardzo zdrowa. Podobnie do tego typu produktów, tak i w tym wypadku znajdziemy duże ilości błonnika pokarmowego wspierającego perystaltykę jelit, zapewniającego większą sytość po posiłku i łagodzącego zaparcia. Liście kalafiora to także źródło mikroelementów, głównie wapnia. Są one także źródłem przeciwutleniaczy, takich jak glukozynolany i izotiocyjaniany, spowalniających wzrost komórek nowotworowych. Oprócz tego w składzie liści obecny jest sulforafan – silny związek przeciwnowotworowy. Mają one też znikomą ilość kalorii, toteż idealnie sprawdzą się dla osób chcących zrzucić zbędne kilogramy.

Jak je wykorzystać?

Gołąbki:

W tym celu należy odciąć najgrubsze części liści, a pozostałe gotować w wodzie przez około 15 minut, aż zmiękną. Są one jednak dosyć cienkie, stąd powinniśmy uważać, aby się nie rozpadły. Potem wystarczy tylko wyłożyć wcześniej przygotowany farsz i zawinąć.

Pesto:

Do tego przepisu potrzebujemy zarówno liści, łodygi, jak i głąb warzywa. Dodajemy 2 ząbki czosnku, posiekany koperek, sok z połówki cytryny, oliwa oraz pierz i sól. Całość wystarczy dokładnie zblendować i gotowe.

Baza do zup:

Do dobrze znanej nam marchewki, selera czy pietruszki, cebuli, pora i czosnku, możemy również dodać liście kalafiora. Wywar gotujemy według własnej metody. Taka zupa nabierze większego aromatu i gęstości, a smak warzywny będzie bardziej wyrazisty.

Przekąska:

Liście wystarczy wcześniej zamarynować w ulubionej mieszance przypraw i piec przez 10 minut w 200°C. Równie dobrze sprawdzi się patelnia, ale uwaga, ponieważ szybko mogą się one spalić.

Na postawie Wprost/Żywienie (opracowanie własne)

Filip Siódmiak