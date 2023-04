Jak wyrobić dobre nawyki żywieniowe dzieci?

Dzieci już od najmłodszych lat swojego życia biorą przykład ze swoich rodziców

Są oni dla nich wzorem i często powtarzają wzorce ich zachowań oraz czynności przez nich wykonywane. Nie inaczej jest z żywieniem. Kiedy od wczesnego dzieciństwa dzieci mają styczność z żywnością wysokoprzetworzoną, wysokokaloryczną oraz ubogą w składniki odżywcze, nie wspominając już o złych nawykach żywieniowych, to tak utrwalane i powtarzane wzorce skutkują problemami z wagą oraz wieloma chorobami w ich przyszłym życiu.

Przykład idzie z góry

Nie tak rzadkim widokiem w sklepie spożywczym jest sytuacja, w której rodzic otyły lub z nadwagą pakuje do wózka tonę niezdrowego, śmieciowego jedzenia. Prawdopodobnie nie tylko sam je tego typu żywność, lecz również karmi nią swoje dzieci. Wzrost wskaźnika nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży nie bierze się więc jedynie z dziedziczonych genów, a właśnie z nieodpowiednich nawyków żywieniowych. Trudno wyobrazić sobie domową kuchnię, w której dziecko stosuje diametralnie odmienną dietę od swoich rodziców. Zauważenie w swojej rodzinie tego problemu jest już pierwszym, dużym i przełomowym krokiem w celu poprawy zarówno diety swojej, jak i swoich dzieci. Jakie produkty możemy włączać, tak by jak najlżej odczuć, bądź co bądź dużą zmianę w swoim życiu?

Warzywa i owoce, ale w nieco innym wydaniu

Pakując swoim dzieciom drugie śniadanie do szkoły postawmy na warzywa oraz owoce. Ale niech nie będą to zwykłe, nudne, całe produkty. Przygotujmy różne sałatki, owocowe i warzywne. Przepisów jest cała masa, jednak dobór poszczególnych produktów niech zależy od preferencji smakowych naszych pociech. Dobrym pomysłem jest także krojenie warzyw i owoców w plasterki, ćwiartki czy połówki. To sprawia, że dzieci chętniej sięgają po zdrową przekąskę.

Frytki, ale pieczone

Wiadomo, frytki nie są zbyt zdrowe. Pełno w nich tłuszczu oraz soli. Co innego jednak wersja pieczona. Zamiast klasycznych ziemniaków śmiało korzystajmy z marchewki, selera, korzenia pietruszki, batatów czy nawet buraków. Całość najlepiej pokroić w podłużne paski, doprawić do smaku solą, czosnkiem oraz słodką papryką, a na koniec skroplić oliwą z oliwek. Tak przygotowane warzywa wsadźmy do piekarnika rozgrzanego go 180°C, do momentu zmiękczenia i osiągnięcia pożądanej chrupkości.

Mielone z niespodzianką

Przygotowując kotlety mielone, nie zapominajmy o dodatku startej marchewki, cukinii, selera lub korzenia pietruszki. Takie danie będzie nie tylko zdrowsze, a nawet smaczniejsze.

Coś dla łasuchów

Kiedy najdzie nas ochota na coś słodkiego, wypróbujmy gotowane jabłka. Co po niektórym już pewnie na samą tylko myśl pocieknie ślinka. Jabłko najlepiej pokroić na połówki, po czym każdą z nich wydrążyć, obficie posypać cynamonem, małą ilością cukru lub innego syropu i wstawić do naczynia żaroodpornego na 25-30 minut w 170°C. Taka alternatywa z powodzeniem zastąpi popularne słodycze. A smak? Cóż, obłędny…

Postaw na wodę

Niech głównym napojem dzieci w ciągu dnia będzie zwykła woda. Nigdy, zwłaszcza dzieciom w wieku przedszkolnym nie dawajmy słodkich napojów lub wód smakowych. Gdy dziecko od małego jest nauczone picia wody, to później nie będzie sięgało do picia po coś innego. To samo dotyczy każdego innego produktu. Im dzieci młodsze, tym łatwiej wpoić im zdrowe nawyki żywieniowe oraz sprawić, że będą je one podświadomie wybierały w przyszłości.

Filip Siódmiak