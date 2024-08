Niemcy: gospodarka zaskakująco się skurczyła

W Niemczech o tej porze roku bezrobotnych jest więcej niż zazwyczaj. Firmy myślą o redukcji zatrudnienia, a gospodarka - uznawana za najsilniejszą w UE - w drugim kwartale tego roku zaskakująco silnie się skurczyła.

Jak pisze portal Deutsche Welle liczba bezrobotnych w Niemczech wzrosła w lipcu w większym stopniu niż zwykle o tej porze roku.

Bezrobocie rośnie

Według Federalnej Agencji Pracy, liczba osób bez stałego zajęcia wzrosła o 82 tys. osób do 2,8 mln w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wskaźnik ten wyniósł 6,0 procent, czyli o 0,2 punktu procentowego więcej niż w czerwcu.

Jeśli się jednak porówna obecny lipiec z tym samym miesiącem ubiegłego roku, wtedy okaże się, że liczba bezrobotnych wzrosła jeszcze bardziej - nawet o 192 tys. osób.

»»Czytaj tutaj:

Fala zwolnień sunie przez Niemcy

Jednocześnie spadła liczba wolnych miejsc pracy zarejestrowanych w Federalnej Agencji Prac. Zarejestrowano w niej 703 tys. wakatów, o 69 tys. mniej niż rok temu.

Dynamika spada

Wzrostowi poziomu bezrobocia pewnie trudno się dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że - jak wynika z miesięcznego raportu Federalnej Agencji Pracy - ponownie spadła dynamika niemieckiej gospodarki.

Nie pozostaje to bez wpływu na rynek pracy. Jak wynika z ankiety instytutu badań nad gospodarką Ifo, niewiele firm deklaruje gotowość do przyjmowania nowych pracowników. Barometr zatrudnienia spadł w lipcu do 95,4 pkt. proc. W czerwcu wynosił on 95,9 pkt. proc.

Tam, gdzie brakuje zamówień, nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowych pracowników – stwierdził Klaus Wohlrabe, który kierował badaniami.

PKB też niższe

**Największa gospodarka Europy zaskakująco silnie skurczyła się w drugim kwartale tego roku - zwraca uwagę Deutsche Welle. Produkt krajowy brutto Niemiec spadł o 0,1 procent w porównaniu z pierwszym kwartałem, w którym zdołał jeszcze wzrosnąć o 0,2 procent.

Tym samym wśród największych krajów strefy euro Niemcy znalazły się na końcu stawki. W uznawanych za najsłabsze Włoszech PKB wzrósł o 0,2 procent. Francja uzyskała wiosną wzrost o 0,3 procent, a Hiszpania nawet o 0,8 procent.

na podst. dw.com/pl/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nie śpij! Będą likwidować ogródki działkowe

Mocny kop inflacyjny! Stoją za tym ceny energii

Branża drzewna mówi „stop” resortowi klimatu!

Potężna zmiana! Bankowcy nie chcą euro w Polsce

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: