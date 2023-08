W tych miejscach jednak płacimy gotówką!

Najmniejszą liczbę bezgotówkowych transakcji obsługują przedstawiciele branży kosmetycznej - wynika z raportu „Płatności bezgotówkowe w polskich MŚP”. Co czwarta firma handlowo-usługowa z sektora MŚP, posiadająca terminal, deklaruje, że płatności bezgotówkowe stanowią ponad 75 proc. transakcji.

Według raportu „Płatności bezgotówkowe w polskich MŚP” rozliczenia bezgotówkowe są coraz bardziej popularne w polskich przedsiębiorstwach.

CZYTAJ TEŻ:

Premier: W czwartek pilne spotkanie z prezydentem Litwy na Przesmyku Suwalskim

5 powodów dużej popularności „Bezpiecznego Kredytu 2%

„24 proc. firm handlowo-usługowych z sektora MŚP, posiadających terminal deklaruje, że płatności bezgotówkowe stanowią ponad 75 proc. ich wszystkich transakcji” - wynika z raportu. Jak dodano, 23 proc. badanych przyznaje, że jest to między 50 a 75 proc. Natomiast w co szóstej firmie (18 proc.) stanowią one około połowę.

Z badania wynika także, że największy odsetek płatności bezgotówkowych wśród ogółu transakcji notują przedstawiciele działalności profesjonalnej, naukowej lub technicznej, jak np. prawnicy, architekci oraz fitnessu i rozrywki. „Z kolei najmniejszą liczbę bezgotówkowych transakcji obsługują przedstawiciele branży kosmetycznej (salony fryzjerskie, kosmetyczne)” – przekazano.

Według raportu, udział płatności bezgotówkowych będzie rósł. 58 proc. badanych firm, które posiadają terminal płatniczy uważa, że w ciągu następnych trzech lat liczba transakcji bezgotówkowych będzie rosła w ich firmach. Co czwarty respondent (24 proc.) jest zdania, że będzie to zdecydowany wzrost, a co trzeci (34 proc.), że nieznaczny.

Jak wskazano, udział płatności bezgotówkowych oraz prognozy ich wzrostu w przyszłości nie dziwią, ponieważ Polacy preferują tego typu rozliczenia już od dłuższego czasu. „Szczególnie bezgotówkowo lubią rozliczać się ludzie młodzi, więc możemy przewidywać, że ten trend będzie nadal rósł. Coraz większa popularność płacenia bez użycia gotówki powinna wpływać na zwiększanie się zainteresowania tymi formami rozliczeń także wśród przedsiębiorców” - podkreślono.

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w maju 2023 r. na zlecenie Fiserv Polska, działającego pod marką PolCard from Fiserv. W badaniu uczestniczyła reprezentatywna grupa 500 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się handlem i usługami.

PAP/ as/