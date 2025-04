Świąteczne wydatki. Polacy zaciskają pasa, jak mogą

Z raportu UCE RESEARCH i Shopfully wynika, że 45,8 proc. Polaków zamierza zmniejszyć swoje wielkanocne wydatki względem zeszłorocznych. Obecnie 34,9 proc. rodaków nie planuje zaciskać pasa. Z kolei 9,8 proc. konsumentów jeszcze nie wie, jak zarządzi swoim budżetem. Do tego 9,5 proc. badanych nie potrafi się określić. Nastawieni na oszczędzanie Polacy głównie chcą ciąć wydatki na alkohol – 38,8 proc., na wszystko po trochu – 38,4 proc., a także na ozdoby lub gadżety wielkanocne – 34,1 proc.

Rośnie niepewność konsumentów

– Fakt, że blisko połowa społeczeństwa planuje zmniejszyć swoje świąteczne wydatki w porównaniu do zeszłorocznych, świadczy o tym, że wśród konsumentów wciąż panuje niepewność. Polacy widzą, że ceny, szczególnie żywności, cały czas rosną. Potwierdzają to też dane z rynku, np. publikowane przez GUS czy UCE RESEARCH i Uniwersytet WSB Merito. I to w zasadzie skłania rodaków do zachowania ostrożności. Liczyłem na to, że w tym roku takich osób będzie nieco mniej, tj. w granicach 35 proc.. Jednak jest nieco inaczej – mówi Robert Biegaj, ekspert rynku retailowego i współautor badania z Shopfully.

Analitycy z UCE RESEARCH przypominają, że w identycznym, zeszłorocznym badaniu blisko 53 proc. osób deklarowało, iż ograniczy wielkanocne wydatki względem 2022 roku. – Po tych danych widzimy, że mimo wszystko sytuacja się poprawiła. Warto też dodać, że w czasie wysokiej inflacji Polacy byli mocno zmęczeni zaciskaniem pasa, szczególnie przed świętami. Teraz poluzowali tego typu wydatki. Tylko wciąż wyraźnie widać, że co drugi Polak mimo wszystko na czymś chce oszczędzać. I to pokazuje, że nadal mamy tutaj problem – przekonuje Robert Biegaj.

Jesteśmy przekonani, że ceny pójdą w górę

W opinii eksperta z Shopfully, Polacy oszczędzają nie tylko z przyzwyczajenia nabytego w czasie pandemii oraz wysokiej inflacji, ale także w dużej mierze z powodu aktualnej sytuacji finansowej. – Do tego konsumenci mają przekonanie, że ceny przed samymi świętami mogą dalej iść w górę. Zresztą taki scenariusz już jest realizowany w sklepach. W marcu i na początku kwietnia produkty w sieciach handlowych znowu dynamicznie zdrożały i do Wielkanocy podwyżki na pewno nie wyhamują – uważa Robert Biegaj.

Zdaniem współautora raportu, blisko 35 proc. ankietowanych nie zamierza zmniejszać swoich świątecznych wydatków, bo ma lepszą sytuację finansową. – Mogą to być osoby najlepiej zarabiające w Polsce, ale też takie, którym w jakiś sposób lepiej się powiodło w ciągu roku. Dla przykładu, zyskały dodatkowy dochód. Natomiast niektórzy konsumenci, nawet pomimo słabej lub pozornie złej sytuacji finansowej, nie zamierzają oszczędzać, bo chcą dobrze przeżyć święta i dla nich to jest priorytetem – dodaje ekspert z Shopfully.

Polacy zaciskają pasa, jak mogą

Respondenci wskazali też, w których obszarach zamierzają głównie zmniejszyć swoje wydatki. 38,8 proc. badanych podało napoje alkoholowe. Jak informują analitycy UCE RESEARCH, w ub.r. najczęściej były wymieniane art. spożywcze. – Obecnie Polacy przeważnie wskazują alkohol, co mnie w ogóle nie dziwi. Nie jest to produkt pierwszej potrzeby, choć w naszej kulturze ma bliski związek ze świętami. Natomiast społeczeństwo jest coraz lepiej wyedukowane na temat skutków spożywania alkoholu i zaczyna go ograniczać. Do tego dochodzi wzrost cen napojów procentowych – analizuje Robert Biegaj.

Dalej w zestawieniu jest chęć oszczędzania na wszystkim po trochu – 38,4 proc., na ozdobach lub gadżetach świątecznych – 34,1 proc., na art. spożywczych – 33,6 proc., a także na prezentach dla rodziny – 27,1 proc. Jak stwierdzają autorzy badania, oszczędzanie na wszystkim po trochu świadczy o tym, że Polacy zaciskają pasa, jak mogą. Natomiast wskazanie ozdób i gadżetów świątecznych wydaje się najłatwiejsze, bo konsumenci z reguły mają je z poprzednich świąt.

Ceny art. spożywczych cały czas mocno rosną, poważnie drenując portfele Polaków. I naturalną rzeczą byłoby na nich oszczędzać. Jednak, jak pokazuje badanie, konsumenci wolą oszczędzać na innych kwestiach niż na żywności. Mówiąc zupełnie wprost, chcą dobrze zjeść w te święta – komentuje ekspert rynku retailowego z Shopfully.

Natomiast na końcu tego zestawienia znajduje się oszczędzanie na rzeczach nieujętych w ankiecie – 1,7 proc.. Z kolei 3 proc. ankietowanych nie wie, na czym dokładnie zamierza przyoszczędzić. Z kolei 17,4 proc. respondentów planuje ograniczyć świąteczne wyjścia (m.in. do restauracji, kawiarni, kina czy teatru). Jak podsumowuje Robert Biegaj, ten ostatni wynik pokazuje nie tylko zmianę modelu spędzania wolnego czasu w święta, ale też przeniesienie oszczędności do obszaru rozrywki.

