Dania zaostrzyła kontrole graniczne w związku z niedawnym spaleniem Koranu, które „wpłynęło na poziom bezpieczeństwa” - powiadomiło w czwartek wieczorem tamtejsze ministerstwo sprawiedliwości. Zaostrzone kontrole mają obowiązywać na razie do 10 sierpnia. Wcześniej podobny krok z tego samego powodu poczyniła Szwecja - poinformowała agencja dpa.

W obu krajach doszło do podpaleń Koranu; oba rządy potępiły te akty i zapowiedziały, że rozważają wprowadzenie nowych przepisów, które mogłyby powstrzymać podobne działania w przyszłości. W obu krajach część sił politycznych zareagowała protestem i twierdzeniem, że przyznanie specjalnej ochrony obiektom religijnym podważyłoby chronioną konstytucyjnie wolność słowa.

Muzułmanie postrzegają Koran nie jako księgę natchnioną, ale jako precyzyjnie zapisane słowa Boga. Niszczenie czy też faktyczne lub domniemane bezczeszczenie Koranu powoduje ostre protesty społeczności i państw islamskich. I sprawia, że wzrasta ryzyko ataków.

„Władze doszły dziś do wniosku, że w chwili obecnej konieczne jest zwrócenie większej uwagi na to, kto wjeżdża do Danii, aby zareagować na konkretne i aktualne zagrożenia” - podało duńskie ministerstwo w oświadczeniu. Zaostrzone kontrole graniczne będą początkowo obowiązywać do 10 sierpnia.