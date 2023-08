Cała Polska w zasięgu – rośnie dostęp do szybkiego internetu

Zakończył się największy w historii nabór wniosków dotyczących zapewnienia dostępu do szybkiego internetu na obszarach białych plam

64 operatorów złożyło rekordową liczbę 307 wniosków na dofinansowanie w ramach 187 obszarów – to bezprecedensowa sytuacja. Projekt opiewa na kwotę prawie 9 mld złotych i jest to największa inwestycja w tym obszarze, jaką kiedykolwiek poczyniliśmy w Polsce. Operatorzy zadeklarowali 750 mln jako kwotę inwestycji własnych, niezależnych od dofinansowania, co świadczy o ich olbrzymim zaangażowaniu w ten projekt – podkreśla minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

W latach 2014-2023 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa prowadzono działania, które poprawiły dostęp do internetu szerokopasmowego w obszarach, w których przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie dostarczali takich usług. Umiejętne inwestowanie funduszy unijnych pozwoliło na zbudowanie sieci, która swoim zasięgiem obejmie ponad 2 mln gospodarstw domowych.

Podkręcamy zasięg

Nowe inwestycje finansowane ze środków europejskich i krajowych z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowego i Krajowego Planu Odbudowy są kontynuacją dotychczasowych działań.

Szybki internet pozwoli nam pracować, uczyć się, robić zakupy online i załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, ale też np. oglądać filmy bez straty jakości obrazu czy grać w gry online bez opóźnień w transmisji – dodaje szef resortu cyfryzacji.

W poprzednich latach zainwestowano ponad cztery miliardy złotych; Aktualne działania w ramach KPO i FERC to największa w historii inwestycja w budowę sieci telekomunikacyjnej podzielona na dwie części, dzięki której szybki internet o przepustowości co najmniej 300 MB/s dotrze do ponad 1,6 mln internetowych białych plam. Żeby sprawniej i szybciej realizować inwestycje, podzielono Polskę na 402 obszary inwestycyjne i dwa nabory:

* Inwestycji C1.1.1 KPO (który ruszył 4 lipca i trwał do 4 sierpnia br.)

* Priorytetu I: Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego w ramach FERC (wkrótce zostanie uruchomiony).

Całość projektu szacowana jest na ponad 10 mld złotych – to niemal podwojenie kwoty, która od 2015 roku była przeznaczana na działania, których celem jest zwiększenie zasięgu sieci.

Nabór w ramach KPO

Jednym z dodatkowych kryteriów oceny projektów w ramach naboru wniosków „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam”, które premiują wnioskodawców, realizujących na terenie projektu więcej inwestycji własnych, jest deklaracja kwoty inwestycji własnych.

Tak duże zainteresowanie wśród operatorów to przede wszystkim efekt zastosowania nowatorskiej – na skalę Unii Europejskiej – metody szacowania wartości inwestycji i ustalania jej warunków i jest dowodem na to, że nasze wcześniejsze doświadczenia z realizacji i wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz wielomiesięczne konsultacje z rynkiem pozwoliły nam na stworzenie modelu, któremu zaufają operatorzy telekomunikacyjni i który umożliwi efektywną i skuteczną realizację inwestycji publicznych.

Szybki internet

TUTAJ znajdziesz informację o miejscach, w których CPPC otrzymało wnioski o dofinansowanie inwestycji w budowę sieci telekomunikacyjnej. Jeśli wniosek operatora zostanie pozytywnie oceniony niedługo rozpocznie się inwestycja. Punkty adresowe można znaleźć w naszej wyszukiwarce.

Pula punktów adresowych dotyczy wyłącznie I części inwestycji – kolejne mogą pojawić się w II części bądź w innych działaniach. Wszystkie punkty adresowe udostępnione w obu konkursach można znaleźć tutaj.

Sukcesywne działania

CPPC rozpoczęło już już proces oceny złożonych wniosków, a już niedługo uruchomimy kolejną rundę inwestycyjną, tym razem w ramach Priorytetu I FERC. Tym razem resort chce zainwestować publiczne środki w budowę sieci szybkiego internetu na 152 obszarach (lista obszarów FERC).

Wszelka korespondencja do wnioskodawców przesyłana będzie na podany we wniosku o dofinansowanie adres skrzynki ePUAP. Dodatkowo, informacja o wysłaniu korespondencji zostanie przekazana wnioskodawcom przez system informatyczny, za pomocą którego składane były wnioski.

