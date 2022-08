11 mld zł na dostęp do szybkiego internetu

Dziś ponad 80 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do szybkiego internetu, a od 2015 roku, m.in. dzięki środkom z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wskaźnik ten urósł o niemal 30 punkty procentowe (p.p). Niestety wciąż ponad 3 mln budynków w Polsce jest wykluczonych cyfrowo.

Jak informuje Cyfryzacja KPRM będzie pomoc z Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Kto chce mieć wpływ na to jak będą wydatkowane te fundusze może wziąć udział w konsultacjach społecznych.

Chcemy, aby szybki internet był dostępny wszędzie. Dzięki PO PC dotrze do ponad 2 mln gospodarstw domowych. Na dalsze działania przeznaczymy ponad 1 mld euro z KPO i niemal 1 mld euro z FERC. Uwzględniając wkład własny operatorów do 2026 roku będą realizowane inwestycje o wartości ponad 11 mld zł – poinformowała Cyfryzacja KPRM.

Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną ze środków własnych. Takie obszary nie będą wyznaczone do konkursów ze środków KPO i FERC.

To już 7. edycja tzw. konsultacji społecznych obszarów białych NGA. Interesują nas inwestycje realizowane w obszarach, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Zbieranie planów inwestycyjnych odbywa się za pośrednictwem Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Przejdź do formularza. Przed przystąpieniem do zgłaszania planów koniecznie zapoznaj się z poniższymi dokumentami – Zasadami konsultacji społecznych obszarów białych NGA oraz Instrukcją - informuje Cyfryzacja KPRM.

FORMULARZ - kliknij

Plany inwestycyjne można zgłaszać do 19 września.

CK/RO