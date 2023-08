Tak Niemcy karczowali polskie puszcze! "Rabunkowa gospodarka"

Drzewostany Puszczy Kampinoskiej były rabunkowo wykorzystywane przez Niemców podczas I i II wojny światowej. Na pytanie PAP czy Niemcy zrekompensowały Polsce te straty, niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że Niemcy ponoszą „historyczną odpowiedzialność za zbrodnie”. Odnosząc się do zadośćuczynienia uważają, że „sprawa reparacji jest zamknięta”.

Wyniszczająca eksploatacja Puszczy Kampinoskiej przez administrację niemiecką miała katastrofalne skutki dla ekosystemu, środowiska naturalnego, a także w zakresie strat kulturowych i społecznych - poinformowała PAP dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) na zadane pytanie dotyczące zniszczeń dokonanych przez Niemców. Drzewostany Puszczy Kampinoskiej były rabunkowo wykorzystywane przez Niemców podczas I i II wojny światowej. W latach 1914-1918 Puszcza straciła ok. 2324 ha drzewostanów, w latach 1939-45 wycięto dalsze 2378 ha.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec na pytanie PAP czy Niemcy zrekompensowały Polsce te straty odpowiedział, że „Niemcy ponoszą historyczną odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez wojska niemieckie i na rozkaz niemiecki, które przyniosły niezmierzone cierpienia i śmierć milionom ludzi w Europie, w tym ludności polskiej”.

Niemieckie MSZ napisało: „Chcemy kształtować stosunki polsko-niemieckie z pełną świadomością przeszłości. Podtrzymywanie żywej pamięci o zbrodniach i upamiętnianie ofiar jest częścią wiecznej odpowiedzialności Niemiec. Podtrzymujemy to politycznie i moralnie”.

Rzecznik resortu stwierdził też, że z punktu widzenia rządu federalnego „sprawa reparacji jest zamknięta. Kilkakrotnie podkreślała to minister spraw zagranicznych (Annalena) Baerbock, ostatnio podczas swojej wizyty w Polsce 4 października 2022 r.”.

Okres I wojny światowej spowodował duże zniszczenia w drzewostanach Puszczy, która była areną działań wojennych; w latach 1914-1918 Niemcy wycięli najpiękniejsze drzewostany w okolicach Wilkowa, Janówka i Pociechy - informuje KPN. Pozyskane w ten sposób przez Niemców drewno było wykorzystywane jako surowiec do konstruowania umocnień i elementów infrastruktury wojennej, a także jako paliwo.

By sprawniej wykorzystywać zasoby Puszczy, Niemcy wybudowali w latach 1915-18 sieć kolejek leśnych, które wywoziły surowe pnie do przystani w Leoncinie nad Wisłą, skąd były spławiane do Gdańska. Funkcjonowały także dwa tartaki, w Zamczysku i Piaskach Królewskich.

Ogółem podczas I wojny światowej Puszcza straciła około 2324 ha drzewostanów, w latach dwudziestych XX wieku powierzchnia lasów szacowana była na 18400 ha - wylicza KPN.

„Rabunkowa gospodarka okupanta w okresie II wojny światowej zwiększyła stopień wyniszczenia Puszczy – wycięto zrębami zupełnymi dalsze 2378 ha drzewostanów. Niemiecka eksploatacja obejmowała różne gatunki drewna, ale najważniejszym surowcem było drewno sosnowe, będące cennym materiałem ze względu na swoje właściwości użytkowe w celach wojennych i przemysłowych” - dodaje park narodowy.

Zaznaczono, że szczególnie chętnie wycinano sosny, będące głównym gatunkiem lasotwórczym w KPN, które porastają większość terenów wydmowych. „W związku z tym, że sosna rośnie w trudnych warunkach – na suchych i ubogich piaszczystych glebach – ma wąskie przyrosty roczne, twarde, sprężyste i bogate w żywicę drewno. Ze względu na te właściwości sosny używane były do wyrobu masztów okrętowych - przekazał PAP park narodowy.

Z Berlina Berenika Lemańczyk

PAP/ as/