Gdyby nie II WŚ Polska byłaby jak Zachód!

est taka sentencja łacińska: Si vis pacem, para bellum – chcesz pokoju, szykuj się do wojny. To jest nasz drogowskaz. My chcemy pokoju, dlatego wzmacniamy wojsko polskie, dlatego staramy się stworzyć tak silne wojsko, żeby odstraszyć agresora, by ten nie odważył się napaść na naszą ojczyznę – powiedział minister