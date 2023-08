Włochy. Burmistrz Lampedusy uspokaja turystów

Na Lampedusie nie ma kryzysowej sytuacji – takie zapewnienie przekazał turystom przebywającym na tej włoskie wyspie burmistrz Filippo Mannino w związku z masowym napływem migrantów z Afryki. Codziennie dopływa tam od kilkuset do ponad tysiąca osób.

„Sysytem udzielania pomocy i przyjmowania migrantów funkcjonuje w sposób optymalny” - stwierdził burmistrz.

Jak podkreślił, liczba osób przypływających na wyspę wzrosła w ostatnich miesiącach trzykrotnie.

Mannino zaznaczył, że sprawnie funkcjonujący system logistyczny związany z przyjmowaniem przybyszów to efekt zbiorowej pracy wszystkich służb, sił porządkowych oraz personelu Czerwonego Krzyża, który prowadzi tamtejszy ośrodek rejestracji i identyfikacji migrantów - tzw. hotspot.

„Ale często jesteśmy opisywani w prasie jako wyspa na skraju upadku, jako atakowana, a tak absolutnie nie jest” - oświadczył burmistrz, cytowany przez Ansę, po tym, gdy w sobotę na wyspę przypłynęło około 640 migrantów na pokładzie 24 łodzi. W piątek 34 łodziami dotarło 1200 uciekinierów z Afryki.

Mannino podkreślił, że codziennie co najmniej tysiąc migrantów opuszcza Lampedusę promami, okrętami i samolotami.

„Niekiedy dzwonią do nas turyści, by dowiedzieć się, jaka jest sytuacja na wyspie. Nie ma żadnego kryzysu na jej obszarze, bo wszystko jest ograniczone do hotspotu” - wyjaśnił burmistrz.