Erdogan spotka się z Orbanem; w tle akcesja Szwecji do NATO

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan odwiedzi Budapeszt 20 sierpnia na zaproszenie premiera Viktora Orbana – poinformowało biuro prasowe szefa węgierskiego rządu. Przez media spotkanie jest komentowane z perspektywy blokowania przez te dwa kraje przystąpienia Szwecji do NATO

Jak podał rzecznik premiera Węgier, spotkanie dwóch polityków odbędzie się 20 sierpnia, czyli w Dzień Świętego Stefana. Jest to najważniejsze święto narodowe Węgier, upamiętniające założenie państwa w 1000 roku. Tematami rozmów mają być kwestie bezpieczeństwa, przemysł obronny oraz współpraca gospodarcza.

Prasa węgierska komentuje wizytę z perspektywy blokowania przez Turcję i Węgry przystąpienia Szwecji do NATO. Choć w lipcu przed szczytem Sojuszu w Wilnie Erdogan zgodził się na akcesję tego nordyckiego kraju, to zaznaczył później, że parlament turecki zbierze się dopiero w październiku, aby zagłosować w tej sprawie.

Z kolei szef węgierskiej parlamentarnej komisji spraw zagranicznych Zsolt Nemeth stwierdził, że kwestia ratyfikacji przystąpienia Szwecji do NATO wróci do izby w połowie września. Posłowie koalicji Fidesz-KDNP zbojkotowali zwołane przez opozycję nadzwyczajne posiedzenie parlamentu w tej sprawie na początku sierpnia.

„Węgierska i turecka polityka zagraniczna w ciągu ostatniego roku zbliżyła się do siebie w kwestii NATO. Zarówno Węgry, jak i Turcja początkowo sprzeciwiały się przystąpieniu Finlandii i Szwecji do NATO” – napisał portal HVG. „Jednak podczas gdy Turcja wyraziła swoje obawy i oczekiwania wobec Finlandii i Szwecji, Węgry nie zrobiły nic w tej sprawie poza wysłaniem delegacji do obu krajów” – dodał portal.

Jak podkreśla HVG, Orban i Erdogan mają bardzo bliski relacje, co potwierdza na przykład poparcie ze strony węgierskiego polityka dla tureckiego prezydenta przed ostatnimi wyborami w Turcji.

Ostatnia wizyta Erdogana na Węgrzech miała miejsce w listopadzie 2019 roku. Jego przyjazd sparaliżował ruch w Budapeszcie: z powodu ograniczeń w ruchu wiele osób utknęło w pracy, a nawet w przejściach podziemnych, nie mogąc dotrzeć do domu – przypomina HVG.

Spośród wszystkich członków NATO jedynie Turcja i Węgry nie ratyfikowały jeszcze akcesji Szwecji do Sojuszu. Członkowie rządu Orbana powtarzają, że Węgry nie będą ostatnim krajem NATO, który dokona ratyfikacji.

Dotychczas węgierscy politycy utrzymywali, że przeszkodą na drodze do ratyfikacji jest zły stan stosunków dwustronnych. Po lipcowej deklaracji Erdogana minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto stwierdził jednak, że zakończenie procesu akcesji Szwecji to „tylko kwestia techniczna”.

Wnioski Finlandii i Szwecji o przystąpienie do Sojuszu zostały złożone w parlamencie ponad rok temu. Głosowanie nad wnioskiem fińskim odbyło się pod koniec marca, zaraz przed głosowaniem w tej sprawie w parlamencie tureckim.

Finlandia została 31. członkiem Sojuszu 4 kwietnia.

Parlament Węgier zbierze się na następnej sesji zwyczajnej 1 września.

PAP/KG