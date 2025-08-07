Aktywa rezerwowe Polski: ponad ćwierć biliona dolarów!

Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły 223,5 mld euro w lipcu 2025 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 17,3 proc. r/r (i wzrost o 5,9 proc. w ujęciu miesięcznym).

Aktywa urosły o 58 mld zł w skali miesiąca

„Na koniec lipca 2025 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 223,5 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 255,9 mld USD. NBP opublikował 7 sierpnia br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec lipca 2025 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 223,5 mld euro i był wyższy o 12,5 mld euro niż na koniec czerwca 2025 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 8,4 mld USD i osiągnął poziom 255,9 mld USD” - czytamy w komunikacie.

Liczone w złotych, aktywa rezerwowe wyniosły 953,56 mld zł (wobec 895,27 mld zł miesiąc wcześniej i 818,41 mld zł rok wcześniej).

Wartość złota w zasobach NBP wzrosła w miesiąc o blisko pół miliarda dolarów

Z danych NBP wynika, że na koniec lipca w posiadaniu polskiego banku centralnego było złoto o wartości nieco prawie 47,85 mld euro (o ponad 1,5 mld euro więcej niż na koniec czerwca br.) W przeliczeniu na dolary wartość złota posiadaniu NBP wyniosła prawie 54,79 mld USD (o prawie 474 mln USD więcej niż na koniec czerwca br.).

Narodowy Bank Polski przy inwestowaniu rezerw dewizowych kieruje się przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa i płynności. Dopiero po spełnieniu tych warunków dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu w długim okresie. NBP inwestuje rezerwy walutowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część rezerw inwestuje w dłużne rządowe papiery wartościowe charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności. NBP inwestuje również w dłużne pozarządowe papiery wartościowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu uzyskuje zdywersyfikowaną ekspozycję na globalny rynek akcji. Niewielka część rezerw utrzymywana jest w postaci krótkoterminowych lokat w bankach o wysokiej wiarygodności kredytowej.

ISBnews, PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Obiecali ulgę? Dołożyli kolejny podatek. Cała PO!

OKI na pół gwizdka

Umowa z Mercosur już nie do uniknięcia?

»»Co nowego w polskiej gospodarce – oglądaj Flesz Gospodarczy na antenie telewizji wPolsce24!