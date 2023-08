Media: Izraelski system obrony trafi do Niemiec

Izrael otrzymał zgodę od USA na sprzedaż systemu obrony przeciwrakietowej Arrow 3 do Niemiec, poinformowało w czwartek izraelskie ministerstwo obrony. Otwiera to drogę do wielomiliardowej transakcji - piszą niemieckie media.

Zgoda USA była potrzebna, ponieważ Arrow 3 to wspólny amerykańsko-izraelski projekt.

„Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, by zawrzeć umowę na najlepszą obronę przeciwrakietową na świecie” - podkreśla portal dziennika „Bild, zauważając, że „zgody Waszyngtonu spodziewano się dopiero w ostatnim kwartale tego roku”.

Wcześniej, w czerwcu. komisja budżetowa Bundestagu zatwierdziła pierwsze 560 milionów euro na zakup systemu „Arrow 3”.

Izraelski system ma stacjonować w Brandenburgii. „Stamtąd będzie chronić Niemcy i ich partnerów. Oraz odstraszać rosyjską armię. Z inicjatywy Niemiec ma stać się częścią europejskiego systemu obrony powietrznej” - pisze „Bild”.

560 milionów euro to pierwszy krok, aby izraelski przemysł obronny mógł rozpocząć produkcję. W sumie będzie to kosztować Niemcy 4 miliardy euro - sfinansowane ze 100 miliardów euro specjalnego funduszu ogłoszonego przez kanclerza Olafa Scholza dwa dni po tym, jak Rosja rozpoczęła atak na Ukrainę w lutym 2022 roku. Dla Izraela jest to największa umowa dotycząca bezpieczeństwa w jego historii.

„Teraz wszystko ma się wydarzyć bardzo szybko”. Niemiecki rząd chce umieścić system na niemieckiej ziemi już w 2025 roku - pisze „Bild”.

PAP/kp