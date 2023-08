Queen na cenzurowanym. Nie pasuje do standardów

Wydawnictwo podjęło istotną decyzję wobec zespołu Queen. Zabraknie jednego z utworów w najnowszej składance

Chodzi o piosenkę „Fat Bottomed Girls”. Nie znajdzie się w składance „Greatest Hits”, która trafi między innymi na platformę Yoto.

I tu jest właśnie haczyk. Yoto jest skierowane ku najmłodszym, więc „Universal Music Group” chce „chronić” nowe pokolenie, które jest coraz bardziej wrażliwe. A w końcu śpiewanie o „dziewczynach z grubymi tyłkami” nie pasuje do dzisiejszych standardów.

Jednakże można mówić o pewnej niekonsekwencji. Sporo hitów zespołu Queen jest o treści dla dorosłych i przewijają się w nich motywy odnoszące się do przemocy czy do narkotyków. W nich przypadkach wydawnictwo skierowało jedynie zalecenie do rodziców, by zachowali ostrożności, w żaden sposób nie ingerowano w teksty.

Antyradio/KG