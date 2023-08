Alarm dla użytkowników Facebooka. Wielu straciło konto

NASK ostrzegła w środę przed oszustami, którzy kradną dane logowania do serwisu społecznościowego Facebook.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) poinformowała w środę, że zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team) obserwuje kampanię, której celem jest kradzież danych logowania do serwisu społecznościowego Facebook.

Dodała, że w treści wiadomości znajduje się link, który rzekomo ma pozwolić na weryfikację konta i tym samym zlikwidować ograniczenia w wyświetlaniu strony na Facebooku lub nawet „uratować” ją przed likwidacją.

W rzeczywistości link prowadzi do fałszywego panelu logowania do Facebooka i służy do wyłudzenia danych użytkownika. Przejęte w ten sposób konta społecznościowe mogą być następnie wykorzystywane przez oszustów do innych szkodliwych działań - podała NASK.