Oszustwo! Uwaga na mail z tytułem: Zwrot 950 zł od rządu

Uwaga na fałszywe wiadomości e-mail obiecujące zwrot 950 zł od rządu. NASK ostrzega: to próba wyłudzenia danych osobowych i bankowych. Zachowaj czujność i zgłaszaj podejrzane incydenty!

W ostatnim czasie wielu Polaków otrzymało e-maile rzekomo od rządowego portalu gov.pl i aplikacji mObywatel, które informują o możliwości uzyskania „refundacji” w wysokości 950 zł.

Oszuści podszywają się pod rządowy portal

NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) ostrzega, że to oszustwo mające na celu wyłudzenie danych osobowych oraz dostępu do kont bankowych. Fałszywe wiadomości zawierają linki do spreparowanych stron udających oficjalne portale rządowe, które są narzędziem do kradzieży danych.

Jak rozpoznać fałszywą wiadomość?

Otrzymując podejrzane e-maile, zawsze należy sprawdzić nadawcę i treść wiadomości, zwrócić uwagę np. na błędy w adresie e-mail (np. brak kropki w „gov pl”) oraz na nieprofesjonalne elementy w treści wiadomości. Przekierowania na strony, które wyglądają obco lub mają nietypowe adresy, również powinny wzbudzić podejrzenia. Jeśli ma się wątpliwości, trzeba bezwarunkowo zgłosić incydent do CERT (Computer Emergency Response Team) – to zespół specjalistów, utworzony w celu reagowania na niepożądana działania w sieci.

Najlepiej zrobić to za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie https://incydent.cert.pl, który podpowie jakie informacje zawrzeć w zgłoszeniu. Alternatywnie, można wysłać zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres [email protected].

Źródło: NASK

Oprac. GS

