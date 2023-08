Zaliczka na poczet zysków oraz jednorazowa nagroda dla pracowników KGHM

Dialog jest najważniejszy – zarząd KGHM podjął uchwałę w sprawie kwoty zaliczki dla załogi na poczet dodatkowej nagrody za I półrocze 2023 roku oraz dodatkowej jednorazowej nagrody za ten okres. To efekt spotkania i porozumienia ze związkami zawodowymi w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

Zgodnie z porozumieniem i uchwałą zarządu zaliczka oraz nagroda wyniosą w sumie około 35 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia w KGHM Polska Miedź S.A.

Dziękuję stronie społecznej za dobrą rozmowę i zrozumienie uwarunkowań makroekonomicznych, w których funkcjonuje spółka. Pomimo wyzwań zawsze możemy liczyć na załogę KGHM a porozumienie to wyraz uznania za ich ciężką pracę i zaangażowanie. Świadczą o tym bardzo dobre wyniki produkcyjne KGHM w 2023 roku – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM podjął uchwałę o wypłacie pracownikom KGHM zaliczki na poczet dodatkowej nagrody za pierwsze półrocze 2023 r., w wysokości 3 proc. wynagrodzeń wypłaconych za ten okres oraz dodatkowej jednorazowej nagrody w wysokości 2 proc. tych wynagrodzeń. Oznacza to, że 30 sierpnia na konta pracowników KGHM trafi około 35 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia.

W sierpniu Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiła wyniki za pierwsze półrocze 2023 roku. Pierwszych 6 miesięcy w KGHM to konsekwentna realizacja zaplanowanych przedsięwzięć biznesowych, zgodnie z założonym najwyższym w historii Capexem. W tym roku spółka planuje najwyższy w historii poziom nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, przy zachowaniu stabilnej pozycji kapitałowej, finansowej i operacyjnej. Zakładane na 2023 rok rzeczowe nakłady inwestycyjne KGHM wynoszą 3 250 mln zł, natomiast pozostałe nakłady inwestycyjne 2 129 mln zł.

Produkcja górnicza miedzi w koncentracie w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosła 202,3 tys. ton i była wyższa o blisko 2 proc. w stosunku do wyniku za pierwsze półrocze 2022 roku (198,9 tys. ton). Produkcja miedzi elektrolitycznej jest na podobnym poziomie, jak w analogicznym okresie 2022 roku: 295,8 tys. ton (I półrocze 2023 r.) w stosunku do 296,3 tys. ton (I półrocze 2022 r.). Produkcja srebra w koncentracie to 677,4 tony, co stanowi najlepszy półroczny wynik miedziowego giganta do porównywalnego okresu od 2004 roku.

Produkcja srebra metalicznego w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 699 ton (+ 31 ton w odniesieniu do pierwszego półrocza 2022 roku) i była najwyższa w porównywalnym okresie od 2018 roku.

