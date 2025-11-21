Nowa instytucja od 2026 r. Czym się zajmie Rada Fiskalna?

Sejm powołał w piątek Radę Fiskalną, liczącą 7 członków. Przewodniczącym rady został wskazany przez ministra finansów Sławomir Dudek.

W piątek w trakcie głosowań Sejm wybrał członków Rady Fiskalnej.

Przewodniczącym został Sławomir Dudek (wskazany przez ministra finansów)

Sławomir Dudek jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych. Jest także założycielem, prezesem i głównym ekonomistą Instytutu Finansów Publicznych. Wcześniej był m.in. ekspertem Najwyższej Izby Kontroli, głównym ekonomistą i wiceprezesem w FOR, członkiem Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu RP oraz głównym ekonomistą Pracodawców RP. Wcześniej, w latach 1996-2020 pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora, a wcześniej wicedyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej.

Poza tym w skład Rady weszli:

-Barbara Brodowska-Mączka (wskazana przez prezydenta)

Barbara Brodowska-Mączka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2020-2025 pracowała w Kancelarii Prezydenta RP jako dyrektor generalny, wcześniej była zatrudniona w Ministerstwie Finansów jako m.in. jako radca generalny, dyrektor generalny czy zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej. Była związana z MF w latach 2000-2020.

-Wojciech Niemyski (wskazany przez prezesa NIK)

Wojciech Niemyski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktoryzował się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2008 r. pracuje w Najwyższej Izbie Kontroli, wcześniej pracował w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Lublinie i w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej.

-Andrzej Torój (wskazany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich)

Andrzej Torój jest profesorem w Szkole Głównej Handlowej, pełni tam funkcję wicedyrektora Instytutu Ekonometrii. Wcześniej pracował w EY Polska na stanowiskach konsultanta i menadżera, był także zatrudniony w Ministerstwie Finansów w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, a także w Narodowym Banku Polskim w Biurze ds. Integracji ze Strefą Euro.

-Marcin Wroński (kandydat strony pracowniczej w Radzie Dialogu Społecznego)

Marcin Wroński jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Katedrze Gospodarki Światowej, a także członkiem Komisji Nadzoru Finansowego, reprezentującym w niej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest także głównym ekonomistą Centrum Łukasiewicza. Wcześniej pracował m.in. w Banku Światowym i w Urzędzie KNF.

-Jacek Tomkiewicz (kandydat strony pracodawców w RDS)

Jacek Tomkiewicz jest profesorem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie jest dziekanem Kolegium Finansów i Ekonomii oraz dyrektorem ds. naukowych w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji. Tomkiewicz pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, gdzie w latach 2002-2003 był doradcą ministra finansów, pracował także w ministerialnym Departamencie ds. Restrukturyzacji Finansów Publicznych w latach 2004-2006.

-Michał Bitner (kandydat strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego).

Michał Bitner jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Prawa Finansowego. Pracuje również w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie finansów publicznych i pomoc publicznej, a także prowadzi działalność na własny rachunek w zakresie doradztwa prawnego i finansowego dla samorządów. Wcześniej pracował w Związku Miast Polskich oraz w United Nations Development Programme.

Na powołanie Rady Fiskalnej w tym kształcie musi jeszcze wyrazić zgodę Senat.

Główne zadania Rady Fiskalnej

Rada Fiskalna ma rozpocząć swoją działalność 1 stycznia 2026 r.

Jej głównym zadaniem będzie ocena prognoz makroekonomicznych wykorzystywanych na potrzeby ustawy budżetowej oraz średniookresowych planów budżetowo-strukturalnych, opiniowanie zgodności ustawy budżetowej z krajowymi i unijnymi regułami fiskalnymi, a także ocena spójności i efektywności krajowych ram budżetowych.

